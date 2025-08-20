Gurbetçiler Türkiye'den Dönüşte Hüzünlü

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönüş yolculuğu devam ediyor.

Türkiye'ye giriş ve çıkışta en çok kullanılan sınır kapısı Kapıkule'ye gelen gurbetçiler, büyük sevinçle geldikleri anavatanlarından buruk ayrılıyor.

Çıkış için sınır kapısında sıraya giren gurbetçiler, pasaport işlemlerinin ardından yaşadıkları ülkelerin yolunu tutuyor.

Almanya'ya dönen Bilgin Erdoğan, gazetecilere, yıllık izninin güzel ama hızlı geçtiğini söyledi.

Memleketten ayrılmanın hüznünü yaşadığını belirten Erdoğan, "35 yıldır gurbetteyim. Adı üstünde gurbet. Vatandan uzakta yaşıyorsun. Her sene gelirken büyük bir sevinç yaşıyoruz, dönüşte hüzünlü oluyoruz. Sanki her şeyi geride bırakmış gibi oluyoruz. Anavatandan acı vatana gidiyoruz." dedi.

Hollanda'ya giden Emin Aşgar ise Türkiye'den ayrılmanın burukluğunu hissettiğini dile getirdi.

Gurbette yaşamanın zor olduğunu ifade eden Aşgar, "Tatilimiz güzel geçti ama dönüş yolu hüzünlü oluyor. Bütün ailem Türkiye'de yaşıyor, gurbette yalnızız." diye konuştu.

Ailesiyle Almanya'ya giden Selahattin Turgut da kalbinin yarısının her zaman Türkiye'de olduğunu belirtti.

Tatilin bir çırpıda geçtiğini dile getiren Turgut, "Türkiye'den ayrılmak çok zor. Buradan ayrılırken tüylerimiz diken diken oluyor. Kalbimiz her zaman burada. Üzgün şekilde ayrılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sebahattin Yıldız ise her yıl izne çıkıp memlekete gelecekleri günü beklediklerini belirterek, "Türkiye çok güzel. Harika buldum. Vatanımızda tatil yapmaktan dolayı memnunuz. 20 yıldır gurbette yaşıyorum. Vatanımızı özlüyoruz." şeklinde konuştu.