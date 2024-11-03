Gürbulak'ta 4.5 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Gürbulak'ta 4.5 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

Ticaret Bakanlığı, Gürbulak Sınır Kapısı'nda İran'dan gelen tırda 4.5 ton uyuşturucu yakaladı.

03.11.2024 09:50
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(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, Ağrı'daki Gürbulak Sınır Kapısı'nda İran'dan Türkiye'ye giriş yapan üç tırda yapılan denetimlerde 4,5 tonu aşkın uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

Ticaret Bakanlığı, Gürbulak Sınır Kapısı'nda yapılan denetimlerle ilgili resmi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakanlığın paylaşımı şöyle:

"Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü birimlerince yürütülen uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları neticesinde gerçekleştirilen başarılı operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Gürbulak Sınır Kapısı'nda rekor miktarda uyuşturucu yakalaması gerçekleştirilerek zehir tacirlerine önemli darbe indirildi.

İran'dan Türkiye'ye giriş yapan üç (3) tır aracı Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince riskli kategoride değerlendirilerek detaylı kontrole tabi tutuldu. Gerçekleştirilen x-ray taramasında söz konusu araçlarda şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine, narkotik dedektör köpeklerden de faydalanılarak gerçekleştirilen arama neticesinde talk pudrasına emdirilmiş vaziyette 706 kilogram ve bitki köklerine gizlenmiş vaziyette 3.797 kilogram olmak üzere 4.5 tonu aşkın metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin desteğiyle genişletilen operasyon kapsamında tespit edilen failler gözaltına alındı. Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde söz konusu olaya ilişkin soruşturma başlatıldı."

Kaynak: ANKA

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