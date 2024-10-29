Gürcistan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi - Son Dakika
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Gürcistan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi

Gürcistan\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılı, Gürcistan'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

29.10.2024 23:49
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılı, Gürcistan'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğince resepsiyon verildi.

Büyükelçi Ali Kaan Orbay'ın ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen resepsiyona, Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili, Gürcü milletvekillileri, hükümet yetkilileri, diplomatlar, Gürcistan'da faaliyet gösteren Türk kurumların temsilcileri, Türk vatandaşları ve çok sayda davetli katıldı.

Milli marşların okunduğu resepsiyonda davetlilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı gösterildi.

Büyükelçi Orbay, buradaki konuşmasında, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yılını Gürcistan'da kutlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet, sevgi ve saygıyla yad ettiklerini söyledi.

Orbay, bölgede yaşanan tüm güvenlik sorunlarına rağmen Türkiye'nin bölgede ve ötesinde barış ile istikrar unsuru olmaya devam ettiğini dile getirdi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) terör saldırısı düzenlendiğini hatırlatan Orbay, "Ne özgürlüğümüzden ne güvenliğimizden ne huzurumuzdan ne de refahımızdan ödün vereceğiz. Terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

Türkiye ile Gürcistan'ın stratejik ilişkileri bulunan komşu ülkeler olduğunu ifade eden Orbay, Türkiye olarak Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine destek verdiklerini söyledi.

Orbay, iki ülke halkının, Türk-Gürcü ilişkilerinin geliştirilmesine önemli katkı sağladığını vurguladı.

"Türkiye ve Gürcistan, iki dost ülke olarak hep yan yana olmuşlardır"

Gürcistan Parlamentosu Başkanı Papuaşvili de Türk halkının Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Türkiye'nin, ülkesinin toprak bütünlüğünü, bağımsızlığını ve egemenliğini somut şekilde desteklediğini ifade eden Papuaşvili, ülkeler arasındaki stratejik işbirliğinin önemini vurguladı.

"Türkiye ve Gürcistan, iki dost ülke olarak hep yan yana olmuşlardır." diyen Papuaşvili, ilişkileri güçlendirerek sürdüreceklerini belirtti.

TBMM ile yakın işbirliği içinde bulunduklarını dile getiren Papuaşvili, Türkiye ile gelecekte de bölgesel ve stratejik öneme sahip ortak projeleri gerçekleştirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Resepsiyonda, davetlilere Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

Resepsiyonun verildiği otel binasına Türk bayrağı yansıtıldı.

Öte yandan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla başkent Tiflis'in sembollerinden Tiflis Kulesi Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gürcistan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi - Son Dakika

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