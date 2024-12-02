Gürcistan'da AB Protestoları

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Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, ülkenin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerini 2028'e kadar askıya almasına karşı devam eden protestolarda Gürcistan'ın anayasa düzenine saldırıldığını belirtti.

Başbakan Kobakhidze düzenlediği basın toplantısında, ülkede devam eden protestolar hakkında açıklamalarda bulundu.

Kobakhidze, hükümetinin AB'ye katılım müzakerelerini askıya alma kararına karşı 28 Kasım'da başlatılan gösterilerde şiddet olaylarının yaşandığını kaydetti.

Muhalefeti ülkede Ukrayna'daki "Meydan Olayları" gibi eylemler düzenlemekle suçlayan Kobakhidze, "yabancı para" ile desteklenen bazı grupların Gürcistan'ın anayasa düzenine saldırı girişimlerinde bulunduğunu savundu.

Kobakhidze, ana muhalefetteki "Birleşik Ulusal Hareketi" partisi ve onu destekleyen diğer partileri ülkede istikrarsızlık yaratmakla suçlayarak, devletin buna izin vermeyeceğini vurguladı.

Hükümetin AB ile ilgili kararının "birileri" tarafından "Gürcistan, AB ile entegrasyonu sürecini durdurdu" gibi göstermeye çalışıldığını kaydeden Kobakhidze, "Herkese, Avrupa ile entegrasyon sürecinin ertelenmediğini, tam tersine maksimum yoğunlukla devam edeceğini temin etmek istiyorum." dedi.

Bu arada, Tiflis'te göstericiler tekrar parlamentonun önüne toplanmaya başlarken, ülkenin farklı kentlerinde de gösteriler devam ediyor.

Eylemlerde 113 polis yaralandı

Gürcistan Ombudsmanı Levan İoseliani yaptığı açıklamada, polisin, son günlerde gözaltına alınan göstericilerin çoğuna şiddet uyguladığını açıkladı.

İoseliani, "156 kişiyi ziyaret ettik ve bunların 124'ü şiddete, insanlık dışı muameleye maruz kaldığını ifade ediyor. Bu da neredeyse (gözaltına alınanların) yüzde 80'dir. Bu çok rahatsız edici bir sayı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Tiflis'te 4 gündür devam eden protestolarda 113 polisin yaralandığı belirtilmişti.

Bu arada, Tiflis'te devam eden protestolarda birçok gazeteci de yaralandı.

Hükümetten AB ile müzakerelerin durdurulması kararı

Avrupa Parlamentosu, 26 Ekim'de Gürcistan'da yapılan parlamento seçimlerinin yenilenmesi çağrısında bulunmuş, buna karşılık muhalefet ve AB yanlısı eylemciler sokaklara dökülerek gösteriler düzenlemeye başlamıştı.

Başbakan Kobakhidze, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, bazı Avrupalı siyasetçilerin Gürcistan'ın iç işlerine karıştığını ve AB parasıyla şantaj yaptığını belirterek, "Bütün bunları göz önünde bulundurarak, AB ile müzakerelerin başlatılmasını 2028 sonuna kadar gündeme almamaya karar verdik." demişti.

Kobakhidze, ülkesinin 2030'da AB üyesi olması için çalışmalarına devam edeceklerini belirtmişti.

Gürcistan'ın kararına tepkiler

Hükümetin AB ile ilgili kararından sonra Gürcistan'ın ABD, Hollanda, Litvanya, Bulgaristan ve Güney Kore büyükelçileri görevlerinden istifa etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Gürcistan ile stratejik ilişkilerinin askıya alındığını duyurmuştu.

AB'nin yeni Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'nin müzakereleri askıya alması kararını eleştiren göstericilere desteğini açıklamıştı.

Baltık ülkeleri de Gürcistan hükümetinin üst düzey bazı temsilcilerine ülkeye giriş yasağı uyguladı.