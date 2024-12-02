Gürcistan'da AB Protestoları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gürcistan'da AB Protestoları

Başbakan Kobakhidze, AB müzakerelerinin askıya alınmasına karşı çıkan protestoları değerlendirdi.

02.12.2024 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, ülkenin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerini 2028'e kadar askıya almasına karşı devam eden protestolarda Gürcistan'ın anayasa düzenine saldırıldığını belirtti.

Başbakan Kobakhidze düzenlediği basın toplantısında, ülkede devam eden protestolar hakkında açıklamalarda bulundu.

Kobakhidze, hükümetinin AB'ye katılım müzakerelerini askıya alma kararına karşı 28 Kasım'da başlatılan gösterilerde şiddet olaylarının yaşandığını kaydetti.

Muhalefeti ülkede Ukrayna'daki "Meydan Olayları" gibi eylemler düzenlemekle suçlayan Kobakhidze, "yabancı para" ile desteklenen bazı grupların Gürcistan'ın anayasa düzenine saldırı girişimlerinde bulunduğunu savundu.

Kobakhidze, ana muhalefetteki "Birleşik Ulusal Hareketi" partisi ve onu destekleyen diğer partileri ülkede istikrarsızlık yaratmakla suçlayarak, devletin buna izin vermeyeceğini vurguladı.

Hükümetin AB ile ilgili kararının "birileri" tarafından "Gürcistan, AB ile entegrasyonu sürecini durdurdu" gibi göstermeye çalışıldığını kaydeden Kobakhidze, "Herkese, Avrupa ile entegrasyon sürecinin ertelenmediğini, tam tersine maksimum yoğunlukla devam edeceğini temin etmek istiyorum." dedi.

Bu arada, Tiflis'te göstericiler tekrar parlamentonun önüne toplanmaya başlarken, ülkenin farklı kentlerinde de gösteriler devam ediyor.

Eylemlerde 113 polis yaralandı

Gürcistan Ombudsmanı Levan İoseliani yaptığı açıklamada, polisin, son günlerde gözaltına alınan göstericilerin çoğuna şiddet uyguladığını açıkladı.

İoseliani, "156 kişiyi ziyaret ettik ve bunların 124'ü şiddete, insanlık dışı muameleye maruz kaldığını ifade ediyor. Bu da neredeyse (gözaltına alınanların) yüzde 80'dir. Bu çok rahatsız edici bir sayı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Tiflis'te 4 gündür devam eden protestolarda 113 polisin yaralandığı belirtilmişti.

Bu arada, Tiflis'te devam eden protestolarda birçok gazeteci de yaralandı.

Hükümetten AB ile müzakerelerin durdurulması kararı

Avrupa Parlamentosu, 26 Ekim'de Gürcistan'da yapılan parlamento seçimlerinin yenilenmesi çağrısında bulunmuş, buna karşılık muhalefet ve AB yanlısı eylemciler sokaklara dökülerek gösteriler düzenlemeye başlamıştı.

Başbakan Kobakhidze, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, bazı Avrupalı siyasetçilerin Gürcistan'ın iç işlerine karıştığını ve AB parasıyla şantaj yaptığını belirterek, "Bütün bunları göz önünde bulundurarak, AB ile müzakerelerin başlatılmasını 2028 sonuna kadar gündeme almamaya karar verdik." demişti.

Kobakhidze, ülkesinin 2030'da AB üyesi olması için çalışmalarına devam edeceklerini belirtmişti.

Gürcistan'ın kararına tepkiler

Hükümetin AB ile ilgili kararından sonra Gürcistan'ın ABD, Hollanda, Litvanya, Bulgaristan ve Güney Kore büyükelçileri görevlerinden istifa etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Gürcistan ile stratejik ilişkilerinin askıya alındığını duyurmuştu.

AB'nin yeni Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'nin müzakereleri askıya alması kararını eleştiren göstericilere desteğini açıklamıştı.

Baltık ülkeleri de Gürcistan hükümetinin üst düzey bazı temsilcilerine ülkeye giriş yasağı uyguladı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, İnsan Hakları, Gürcistan, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gürcistan'da AB Protestoları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:14 Irak Cumhurbaşkanı’nın sekreteri İstanbul’da bıçaklandı Irak Cumhurbaşkanı'nın sekreteri İstanbul'da bıçaklandı
19:53 Hizbullah Esad’a sırtını döndü Hizbullah Esad'a sırtını döndü
18:57 Canlı anlatım Maçta tek gol var Canlı anlatım! Maçta tek gol var
18:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı.
17:52 Suriye Devlet Başkanı Esad: ABD, bölgeyi yeniden çizmeye çalışıyor Suriye Devlet Başkanı Esad: ABD, bölgeyi yeniden çizmeye çalışıyor
08:44 Pep Guardiola’dan Liverpool taraftarına olay hareket Pep Guardiola'dan Liverpool taraftarına olay hareket
08:39 Nefise Karatay’dan Survivor 2025 iddialarına yanıt Nefise Karatay'dan Survivor 2025 iddialarına yanıt
08:28 Milyonlarca çalışan için kritik karar, yemek ücreti hesaplamasında yeni dönem Milyonlarca çalışan için kritik karar, yemek ücreti hesaplamasında yeni dönem
08:22 Aldatırken yakalanan kadın evden gitmesi istenince ortalığı dağıttı Aldatırken yakalanan kadın evden gitmesi istenince ortalığı dağıttı
08:01 Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular Osimhen’in pozisyonunda aynı fikirde birleşti Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Osimhen'in pozisyonunda aynı fikirde birleşti
07:49 Paketli gıdada görsel kandırmacası yapılamayacak Paketli gıdada görsel kandırmacası yapılamayacak
07:40 Tel Rıfat’taki ilerleyişini sürdüren Suriye Milli Ordusu, kritik ilçeyi Esad’ın elinden aldı Tel Rıfat'taki ilerleyişini sürdüren Suriye Milli Ordusu, kritik ilçeyi Esad'ın elinden aldı
07:32 MasterChef’te elenen isim belli oldu, sosyal medyada yorum yağdı MasterChef'te elenen isim belli oldu, sosyal medyada yorum yağdı
07:23 Türkmenler, Tel Rıfat’a mehter marşıyla girdi Türkmenler, Tel Rıfat'a mehter marşıyla girdi
07:20 Saadet Partisi ekonomi politikalarını 23 yıl sonra yazar kasa atarak protesto etti Saadet Partisi ekonomi politikalarını 23 yıl sonra yazar kasa atarak protesto etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 20:42:50. #1.13#
SON DAKİKA: Gürcistan'da AB Protestoları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.