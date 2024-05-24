Gürcistan'da ABD'nin vize kısıtlaması kararına tepki - Son Dakika
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Gürcistan'da ABD'nin vize kısıtlaması kararına tepki

Gürcistan\'da ABD\'nin vize kısıtlaması kararına tepki

Gürcü Hayali Partisi, ABD'nin Gürcistan hükümetine yönelik vize kısıtlaması kararına tepki gösterdi. Parti, bu kararın Gürcistan'ın bağımsızlık ve egemenliğini kısıtlamaya yönelik bir girişim olduğunu belirtti.

24.05.2024 17:05
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Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Hayali Partisi, "yabancı etkinin şeffaflığı" yasasının onaylanmasında yer alan Gürcü yetkililere yönelik ABD'nin vize kısıtlaması kararına tepki gösterdi.

Gürcü Hayali Partisi Siyasi Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Gürcistan hükümetinin yetkililerine yönelik vize kısıtlamaları getirileceğini duyurduğu bildirildi.

Açıklamada, hükümet temsilcilerine vize kısıtlaması getirilmesi olasılığının Gürcistan karşıtı bir adım olduğu kaydedildi.

Gürcistan'a yönelik şantaj ve tehdit politikasının yürütüldüğü savunulan açıklamada, bunun iki egemen devlet arasındaki ortaklık ruhu ve stratejik işbirliğine aykırı olduğu belirtildi.

Partinin açıklamasında bu kararın, aslında Gürcistan'ın bağımsızlık ve egemenliğini kısıtlamaya yönelik bir girişim olduğu yinelendi.

ABD'nin vize kısıtlaması kararının, Gürcistan'da "yabancı etkinin şeffaflığı" yasasının kabulü nedeniyle verildiğine işaret edilen açıklamada, "Bu olay, dünya siyaset tarihine gri harflerle kaydedilecektir." ifadesi kullanıldı.

ABD, Fransa ve çeşitli ülkelerde "yabancı etkinin şeffaflığı" yasasına benzer yasaların daha sert şekilde yürürlükte olduğu ve buna yönelik ABD'nin herhangi bir yaptırım uygulamadığı savunulan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yaptırımların küçük çocuklar da dahil olmak üzere aile üyelerine yayılmasını Avrupa'nın geçen yüzyılın 1940'lı yıllarından beri kesinlikle reddettiğini, aynı zamanda da 1960'lı yıllardan beri Sovyetler Birliği'nde bile uygulanmayan bir yaptırım biçimi olduğunu da burada belirtmek gerekir. Medeni dünyada onlarca yıldır sözde subjektif suçlama ilkesinin reddedilmesi yani yaptırımın aile üyelerine yayılması, faşizm-Bolşevik bir olgudur. Şimdi ise bu yaptırım şeklinin ABD'nin resmi temsilcisi tarafından kullanılması şaşırtıcıdır."

Açıklamada, Avrupa Birliği (AB) adayı Bosna-Hersek ve Sırbistan'ın üst düzey yetkililerine de ABD yaptırımlarının uygulanmasına rağmen bu ülkelerin AB ile entegrasyon sürecinde sorun yaşamadıkları kaydedildi.

Açıklamada, "Sonuç olarak şunu belirtmek isteriz ki ülkemizin egemenliği ve güvenliği ile pazarlık yapmayacağız. Hiçbir şantaj, bizi ülkemize karşı adım atmaya zorlayamaz." değerlendirmesinde bulunuldu.

ABD'den Gürcistan'a vize yaptırımı kararı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, X hesabından yaptığı açıklamada, Gürcistan Parlamentosunda kabul edilen "yabancı etkinin şeffaflığı" yasası nedeniyle vize kısıtlaması getireceklerini duyurmuştu.

Blinken, "Gürcü Hayali'nin (Gürcistan'daki iktidar partisi) önerdiği 'dış etki' yasasıyla bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere, Gürcistan'da demokrasiyi baltalamaktan sorumlu olanlara yönelik yeni bir vize kısıtlama politikasını duyuruyorum." ifadesini kullanmıştı.

"İkili işbirliğinin kapsamlı bir incelemesini başlatıyorum"

Aynı zamanda ABD Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Bakan Blinken, Gürcistan ile ikili ilişkiler konusunda değerlendirmelerde bulunmuştu.

Blinken, "Ayrıca, bugün ABD ile Gürcistan arasındaki ikili işbirliğinin kapsamlı bir incelemesini başlatıyorum." ifadesini kullanarak, Gürcü liderlerin yasayı yeniden gözden geçireceklerini, halkın demokratik ve Avrupa-Atlantik hedeflerine doğru ilerlemeleri için gereken adımları atacaklarını umduğunu belirtmişti.

Gürcistan'daki tartışmalı yasa

Gürcistan'da Gürcü Hayali Partisinin nisanda sunduğu "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısına parlamentoda ilk onay 17 Nisan'da, ikinci onay 1 Mayıs'ta verilmişti.

Genel Kurulda 14 Mayıs'ta yapılan üçüncü ve nihai oylamada tasarı, 30 "hayır"a karşılık 84 "evet" oyuyla kabul edilerek yasalaşmıştı.

Düzenleme, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcistan'daki kuruluşların "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" olarak kaydolmalarını veya para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyor.

Yasaya göre "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" olarak kabul edilen STK ve medya gibi kurum ve kuruluşların, kamu siciline aynı isimle kayıtlı bulunmaları gerekiyor.

Tasarı, yasalaşma sürecinde hem parlamentoda hem de ülke genelinde protestolara yol açmıştı. Muhalifler, tasarıyı "Rus yasası" olarak nitelendiriyor.

Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, 18 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, yasayı veto ettiğini açıklamıştı.

Öte yandan iktidar partisi, parlamentoda Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin yasaya yönelik kullandığı veto kararını aşacak çoğunluğa sahip bulunuyor.

Yeniden parlamentoya gönderilen yasanın, gelecek günlerde tekrar oylanması ve yine kabul edilmesi bekleniyor. Kabulü halinde yasanın yeniden imza için Cumhurbaşkanı Zurabişvili'ye gönderilmesi, imzalanmaması durumunda bu kez Parlamento Başkanı'nın imzalayarak resmi süreci tamamlaması öngörülüyor.

Kaynak: AA

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