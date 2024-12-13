Gürcistan\'daki AB Yanlısı Gösterilere AP Desteği

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Gürcistan'da temaslarda bulunan Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekillerinden oluşan heyet, Tiflis'te devam eden AB yanlısı gösterilere katıldı.

Gürcistan'da temaslarda bulunan AP heyeti, başkent Tiflis'teki Şota Rustaveli Caddesi'nde binlerce kişinin yer aldığı gösteriye katılarak, protestoculara destek verdi.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin, ülkenin AB'ye katılım müzakerelerini başlatma sürecini 4 yıllığına askıya alma kararına karşı devam eden gösterilere katılanlar, AP heyetini alkışlarla karşıladı.

Heyette yer alan AP milletvekillilerinden Reinier Van Lanschot, Mihal Szczerba, Tobias Kremer, Rasa Yukneviciane, Sergey Lagodinsky, burada göstericilerle bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

Göstericiler, Avrupalı milletvekillilerinden Tiflis yönetimine yaptırımlar uygulaması talebinde bulundu.

Yukneviciane, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Gürcistan hükümetine, parlamento seçimlerini yenileme çağrılarını yineledi.

Sokağa çıkan göstericilerin Gürcistan'ın çıkarları için mücadele ettiğini kaydeden Yukneviciane, AB ülkelerinin Gürcü halkına destek vermesi gerektiğini vurguladı.

AP heyeti, AB yanlısı gösterilerin sürdüğü Gürcistan'daki gelişmeleri görüşmek üzere bugün Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve ülkedeki muhalefet liderleriyle bir araya gelmişti.

İktidardaki "Gürcü Hayali" partisi, hükümet kanadıyla görüşmeyen AP heyetine tepki göstermişti.

Hükümetten, AB ile müzakerelerin başlatılmasını durdurma kararı

Avrupa Parlamentosu, 26 Ekim'de Gürcistan'da yapılan parlamento seçimlerinin yenilenmesi çağrısında bulunmuş, muhalefet ve AB yanlısı göstericiler sokaklara çıkmıştı.

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ise 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, bazı Avrupalı siyasetçilerin, Gürcistan'ın iç işlerine karıştığını ve AB parasıyla şantaj yaptığını belirterek, "Bütün bunları göz önünde bulundurarak AB ile müzakerelerin başlatılmasını 2028 sonuna kadar gündeme almamaya karar verdik." ifadesini kullanmıştı.

Kobakhidze, ülkesinin 2030'da AB üyesi olması için çalışmalarına devam edeceğini bildirmişti.

Başbakan'ın kararına tepki gösteren binlerce kişi, aynı gece Tiflis'te sokağa çıkarak protestolara başlamıştı.

Gürcistan'ın kararına tepkiler

ABD Dışişleri Bakanlığı, AB ile müzakereleri durduran Gürcistan ile stratejik ilişkilerin askıya alındığını duyurmuştu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, hükümet karşıtı göstericilere desteğini açıklamıştı.

Baltık ülkeleri de Gürcistan hükümetinin üst düzey bazı temsilcilerine ülkeye giriş yasağı uygulayacağını bildirmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile bazı hükümet yetkililerine yönelik yaptırım uygulamayı öngören kararnameyi imzalamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü Gürcistan'a daha fazla yaptırım uygulanabileceğini kaydetmişti.

Hükümetin kararına karşı 28 Kasım'da başlayan gösteriler ise devam ediyor.