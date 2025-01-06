Gürcü Kadın Regaip Kandili\'nde Müslüman Oldu

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Uzun süredir İslam'ı araştıran 35 yaşındaki Elina Kvirikidze, Regaip Kandili'nde Sultanahmet Camisi'nde Müslüman oldu.

Gürcistan'da yaşayan Elina Kvirikidze, 2019 yılında İslamiyet'le ilgilenmeye başladı.

Kvirikidze, İslamiyet'e duyduğu ilgi artınca ziyaret amacıyla geldiği İstanbul'da, 2 Ocak'ta idrak edilen Regaip Kandili'nde, Sultanahmet Camisi'nde bulunan Blue Mosque Information Center noktasına gelerek Müslümanlığı seçti.

O gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da karşılaşan Kvirikidze, Erdoğan'ın elinden kestane alarak hatıra fotoğrafı da çektirdi.

"Buraya gelir gelmez İslam'ı kabul etmeye karar verdim"

Müslüman olduktan sonra duygularını çekilen bir videoda anlatan Kvirikidze, İstanbul'a ilk geldiğinde Ayasofya'yı ziyareti sırasında, ikinci kez buraya geldiğinde İslam'a geçeceği yönünde dilekte bulunduğunu ifade etti.

Babasının ve dedesinin Türk olduğunu aktaran Kvirikidze, ailesinden bazılarının Gürcistan'da, bir kısmının ise Türkiye'de kaldığını kaydetti.

Kvirikidze, 5 yıl boyunca İslam'ı araştırdığını, çocukluğunda Hristiyan olarak vaftiz edildiğini söyleyerek, kendi iradesiyle uzun süre önce doğru olan dini aramaya başladığını, ailesinin bir kısmının ise Müslüman olduğunu dile getirdi.

İslam hakkında kitaplar okuduğunu, videolar izlediğini belirten Kvirikidze, "İslam'a geçmek için son kararımı bir yıl önce babam ağır şekilde hastalanınca verdim. Babam Müslümandır. Buraya gelir gelmez İslam'ı kabul etmeye karar verdim." dedi.

Kvirikidze, Regaip Kandili'nde Müslüman olmasını ise "Bu herhalde çok ilginç bir gün ve hikayeydi. Belki de Allah özellikle Regaip Kandili'nde Müslüman olmam gerektiğine karar verdi. Kandil olduğunu bilmiyordum, o günün çok büyük bir kandil olduğunu, günahların affedildiği gün, rahmet günü olduğunu arkadaşım söyledi." sözleriyle anlattı.

"Hem fotoğraf çektirdim hem de bizzat Erdoğan'dan kestane aldım"

Arkadaşıyla Sultanahmet'e gelirken canının kestane çektiğini aktaran Kvirikidze, Sultanahmet Camisi'ne yaklaştıklarında kalabalığı görünce ne olduğunu sorduklarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın orada olduğunu öğrendiklerini ifade etti.

Kvirikidze, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına yaklaştıracaklarını düşünmediğini kaydederek, "Arkadaşım rica etti, hem beni yanına oturttular hem fotoğraf çektirdim hem de bizzat Erdoğan'dan kestane aldım ve o kadar eğlenceliydi ki. Görünüşe göre yüce Allah beni işitti 'Madem kestane istiyorsun, al işte.' Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldım." ifadesini kullandı.

O gün camiye girdiklerinde çok ağladığını dile getiren Kvirikidze, "Hala ağlıyorum. Bu yüzden o gün İslam'ı kabul etmek istedim. Babama yakın olmak istedim. Elbette (İslam'ı) öğrenmeye, nelerin, nasıl yapılması gerektiğini öğrenmeye devam edeceğim. Her pazar günü babamın mezarını görmeye gidiyorum, böylece dualarımın kabul olmasını istiyorum." şeklinde konuştu.

"Müslüman olduktan sonra duygu dolu anlar yaşadı"

Elina Kvirikidze'nin Müslüman olduğu anlara şahit olan Sultanahmet Camisi'ndeki Blue Mosque Information Center noktasında görevli Boğaziçi Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenlik Bölümü 4. Sınıf öğrencisi Mervenur Tandoğan, o gün yaşananları AA muhabirine anlattı.

Tandoğan, o gün Kvirikidze'nin arkadaşıyla birlikte Sultanahmet Camisi içinde bulunan noktaya gelerek Müslüman olmak istediğini söylediğini, daha sonrasında kendisine Müslümanlık hakkında gerekli bilgilendirmenin yapıldığını söyledi.

Kvirikidze'nin kendilerine 5 yıldır Müslümanlık hakkında araştırmalar yaptığını söylediğini belirten Tandoğan, "Buraya geldiği günün Regaip Kandili olduğunu öğrenmiş ve çok sevinmiş. Camiye gelirken canı kestane çekmiş. Kestane almak isterken bir kalabalık görüyorlar ve oraya yöneliyorlar. Orada da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kestane alıyor. Çok mutlu oluyor. Daha sonrasında camiye geldi. Ama o gün zaten Müslüman olmak için Sultanahmet'e gelmiş." dedi.

Elina Kvirikidze'ye İslam dini hakkında bilgilendirmeler yaptıklarını söyleyen Tandoğan, birlikte kelime-i şehadet getiren Kvirikidze'nin Müslüman olduğunu, daha sonrasında ona hediyeler takdim ettiklerini kaydetti.

Tandoğan, 6 yıldır Sultanahmet Camisi içinde, İstanbul İl Müftülüğü işbirliğinde farklı üniversitelerden, Blue Mosque Information Center noktasındaki gönüllülerden oluşan bir grupla, turistlere İslam diniyle ilgili bilgilendirme yaptıklarını, Elina'nın da buraya gelerek Müslüman olduktan sonra duygu dolu anlar yaşadığını, gün içerisinde sürekli ağladığını anlattı.

"İlk hissettiği şeyin huzur olduğunu söyledi"

Böyle bir olaya vesile oldukları için topluluk olarak çok mutlu olduklarını söyleyen Tandoğan, "Elina babasını Şubat 2024 tarihinde kaybetmiş. Bunun, onun İslam'ı araştırmasını hızlandıran bir etken olduğunu söyledi bize. Her pazar babasının mezarını ziyaret ettiğini ancak onunla bağ kuramadığını söyledi. Hristiyan adetleriyle ziyaret ettiği için bağ kuramadığını, Müslüman olan babasıyla Müslüman olarak daha yakın bağ kurabileceğini söyledi." ifadelerini kullandı.

Tandoğan, Elina Kvirikidze ile Müslüman olduktan sonra birlikte abdest alarak vakit namazını kıldıkları anı, şu sözlerle anlattı:

"Namazda her şeyin yerine oturduğunu, içinin huzurla kaplandığını söyledi. Hatta bize, 'Siz görmüyorsunuz ama benim içimde her şey oturdu.' dedi. İlk hissettiği şeyin huzur olduğunu söyledi. Çok mutluydu o gün birçok şeyin buna vesile olmasından dolayı çok duyguluydu gözleri sürekli yaşlıydı. Sürekli hatırında babası vardı sanırım. Bir bakıyorsunuz gülüyor, bir bakıyorsunuz ağlıyordu. Elina'nın o gün karmaşık ama güzel duygular içinde olduğunu söyleyebilirim."