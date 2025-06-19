Güreş Takımı İsrail Saldırılarına Şahit Oldu

Grekoromen Güreş Milli Takımı Antrenörü Atakan Yüksel, İsrail'in İran'a saldırılarına canlı şahit olduklarını ve takım olarak zorlu bir yolculukla yurda döndüklerini belirtti.

İran'da katıldıkları Uluslararası Tahti Turnuvası esnasında İsrail'in Şiraz kentine düzenlediği saldırıları görüntüleyen Grekoromen Güreş Milli Takımı Antrenörü Atakan Yüksel, yaşadıklarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Milli takım olarak İran'da başarılı bir organizasyon geçirdiklerini anlatan Yüksel, "Uluslararası Tahti Turnuvası'nı ikinci sırada tamamladık. Yurda dönmek için harekete geçeceğimiz sırada patlamalar meydana geldi. Hava yolları kapandığı için kara yoluyla ülkeye dönmek zorunda kaldık. Tebriz'e gittik. Tebriz'den de Van'daki sınır kapısına gitmeye çalıştık. 13-14 saat boyunca yolculuk yaptık." ifadelerini kullandı.

"Çok fazla demir parçası üzerimize geliyordu"

Dışarıda arkadaşlarıyla otururken saldırılara şahit olduğunu dile getiren Yüksel, şunları kaydetti:

"Akşam saat 22.00 gibiydi. Arkamızdan müthiş bir patlama sesi geldi. Hemen içeriye sığındık. Daha sonra 4-5 füze daha atıldı. Bulunduğumuz binanın camları kırıldı. 3-4 dakika sonra bulunduğumuz yerden çıkmak istedik. Çok fazla demir parçası üzerimize geliyordu. Camdan dışarıya çıktığımızda daha şiddetli bir patlamaya maruz kaldık. İranlı ve Afgan birkaç kişi ile beraber ormana geçtik. Sporcu arkadaşlarımızla beraber bir çukur bulduk. Onun içinde biraz bekledik. Ben sonrasında federasyon başkanımız Taha Akgül'ü aradım ve olayı anlattım. Tahran Büyükelçisi, Gençlik ve Spor Bakanı ve Dışişleri Bakanı ile iletişimde kaldık. Birlikte bir hengamenin ortasında kaldık. Sonrasında bir barınağa gizlendik. Orada sabahı geçirdik. Büyükelçiliğimiz bizi aldı. Tebriz'den geçerek Van'daki sınır kapısına gittik."

Daha önce hiç savaş görmediklerini belirten Yüksel, "Allah kimseye savaş göstermesin. Gerçekten bizim için zorlu bir süreçti. Sporcularımızın da çalışmalarına biraz ara verdik. Onlar şimdi dinlenecek. Sonra yeniden başlayacağız. Önümüzde hazırlanmamız gereken müsabakalar var. Psikolojileri biraz bozuldu. Yanımızda bombalar patladı. Hayatımız boyunca hiç yaşamadığımız bir duyguydu. Şükürler olsun atlattık." diye konuştu.

Bu tür saldırılara canlı şahit olmanın kötü bir duygu olduğunu aktaran Yüksel, "Allah kimseye yaşatmasın. Sadece yaşayan bilir. Filistin'de bunun örneğini fazlasıyla görüyoruz. Biz de bunun benzeri bir duruma şahit olduk. Size direkt olarak bomba gelmese de yakınınızda patlamalar oluyor. Bu durum sizi tedirgin ediyor. Psikolojik olarak da sizi yıpratıyor. Şimdilik sağlığımız yerinde. Şu anda güvendeyiz. Devletimiz de olayın ilk anından beri yanımızda oldu." ifadelerini kullandı.

Savaşların sona ermesi dileğinde bulunan Yüksel, "İsrail'in insanlık dışı saldırısı yeni değil. Yıllardır devam ediyor. Bir an önce savaşlar durur diye ümit ediyorum. Umarım herkes ülkesinde barış içinde güzel günler geçirir." diye konuştu.