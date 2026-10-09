Gürsel Tekin, CHP\'nin Ataşehir seçimlerine katılmayacağını açıkladı

Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL)- CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, belediye meclislerindeki başkan vekili seçimine ilişkin "Seçilmiş insanlar, millet iradesinden almış olduğu emaneti haysiyetiyle dönemi bitene kadar millete emanet etmek zorunda. Çıkar ilişkileriyle, tehditle, şantajla eğer reyinizi değiştiriyorsanız yarın hiçbiriniz çocuklarınızın gözlerinin içine bakamazsınız. Satılmış bir babanın evladı olarak o çocuklar gezmiş olacak. Mensubu bulunduğunuz partinin yönetimiyle aranız iyi olmayabilir, istifa eder bağımsız olarak görevinizi yapabilirsiniz" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, bugün Arnavutköy'de bir dizi temasta bulundu. Tekin'in ilk adresi Arnavutköy İlçe Başkanlığı oldu. Burada İlçe Başkanı ve partililerle bir araya gelen Tekin, daha sonra bir açıklama yaptı. Tekin, şunları söyledi:

"İKTİDAR MENSUPLARI, HADİ GELİN BİR PAZARA GİRELİM. GİREMEZSİNİZ"

"Arnavutköy'e çok yabancı değilim. Çok gidip gelen bir arkadaşınızım, yoldaşınızım. Ankara'da otururken sürekli Kırıkkale'ye gidip geliyordum. Bir kısım arkadaşlarımız 'Ne buldun bu Kırıkkale'de sürekli gidip geliyorsun' deyince dedim ki 'Vallahi benim akşam alışkanlıklarım yok. Ama Kırıkkale'de çokça dostlarım var. Kırıkkale'nin hak etmediği bir durumu var. Bunu değiştirmek için bir karınca misali çalışmak istiyorum' dedim ve günün sonunda Kırıkkale'deki teşkilatlarımız, örgütümüz, bizlerin gidip gelmeleri, kurmuş olduğumuz iletişimler sonucu yani iktidarın kalesi olan Kırıkkale'yi millet iradesiyle aldık ve yüzde 50 gibi bir oyla aldık. Şimdi bugün burada Arnavutköy kaleniz olarak kabul ettiğiniz Arnavutköy'ü bir pilot bölge olarak ilan ediyorum. Biraz sonra esnaflara gideceğiz pazara gideceğiz muhtarlarımıza gideceğiz. Tıpkı bizler gibi sizin de gezmenizi isterdik. İktidar mensupları, hadi gelin bir pazara girelim. Giremezsiniz. Çünkü orada bir yangın var. Yoksulluk var, sefalet var. Tabii tuzunuz kuru. Kiminiz fondasınız, kiminiz imardasınız, kiminiz arsa pazarlıyorsunuz. Milletimizin İnim inim inlediğinden haberiniz yok. Dün müşahittiniz ama o kadar hızlı bir şekilde hepiniz müteahhit oldunuz ki. Maalesef toplumla bütün bağınız koptu. Onun için ben bütün burada ilçe başkanım da burada, arkadaşlarımız da. Bir dahaki seçime bu Arnavutköy'ü almak için ne gerekiyorsa yapacağız.

"O SECDEDE DÜŞÜNMEYECEK MİSİNİZ? BİZ NE YAPIYORUZ"

Biz bunları yaparken siz ne yapıyorsunuz? Siz şantajla, tehditle millet iradesini değiştiriyorsunuz. Dün Ataşehir'deydik. Ataşehir'deki bizim belediye meclisi sayımız iktidar belediye meclisi sayısının iki katı kadar. Adalarda bizim belediye meclisi sayımız, iktidar belediye meclisi sayısının 5 katı kadar. Şöyle bir şey düşünün tarih yazacaktır bunu. Bir dönem geldi Adalar Belediyesi diye bir belediye var. O belediyenin 10 belediye meclis üyesi CHP'li, iki tanesi AKP'li, iki kişiye gasbettiriyorsunuz. Neyle? Dükkanını kapatırım. Neyle? Şu dosyan var. Neyle? ya Allah'tan korkmaz mısın? Bakın şimdi hepiniz bugün koşa koşa Allah'ın huzuruna gideceksiniz bugün cuma günü. O secdede düşünmeyecek misiniz? ya biz ne yapıyoruz ya? Tehdit ettiğiniz, şantaja açık bıraktığınız çeşitli belediye başkanlarını eğer bir kusurları varsa, bir yanlışları varsa, yolsuzluk, hırsızlık, arsızlık varsa bunu hukuk gereğini yapsın. Siz ne yapıyorsunuz? Çamaşır makinesine sokuyorsunuz. 24 saat sonra tertemiz bir birer AKP'li olarak çıkaracaksınız onları. Dün de söyledim, bugün de söylüyorum. M.C denilen bu itirafçının itirafnamesinde çeşitli belediye başkanları tutuklanırken o listede ismi olan belediye başkanlarına bir gözaltı olmayıp AK Parti'ye geçmeleri çok manidar bir mesele değil midir?

"SATILMIŞ BİR BABANIN EVLADI OLARAK O ÇOCUKLAR GEZMİŞ OLACAK"

Onları da araştıracağız hepsine bakacağız. Ataşehir'de ne yazık ki organize işlerle maalesef öyle bir duruma getirdiler ki biz dün kararımızı aldık. Dedik ki: 'Milletin iradesini asla gayrimeşru bir sürecin bir parçası haline getirmeyeceğiz'. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz yarın Ataşehir seçimlerine katılmayacağımızı dün ifade ettik. Bugün Eyüpsultan'da olacağız. Eyüpsultan'daki sayımız yine tıpkı Ataşehir'de olduğu gibi iki katı. Orada da çeşitli belediye meclis üyeleriyle bir tehdit, şantaj, iş birliği parasal ilişkilerin konuşulduğu söyleniyor. Bir kere seçilmiş insanlar millet iradesindeki almış olduğu o emaneti namusuyla, şerefiyle, haysiyetiyle dönemi bitene kadar millete emanet etmek zorunda. Hayır, çıkar ilişkileriyle, tehditle, şantajla eğer reyinizi değiştiriyorsanız yarın hiçbiriniz çocuklarınızın gözlerinin içine bakamazsınız. Satılmış bir babanın evladı olarak o çocuklar gezmiş olacak. Partilerinizde sıkıntılarınız, sorunlarınız olabilir. Bunun bir tek yolu var. Mensubu bulunduğunuz partinin yönetimiyle aranız iyi olmayabilir istifa edersiniz. Bağımsız olarak görevinizi yapabilirsiniz. Hayır yapmıyorsunuz.

"BEN HAYATIMDA BU KADAR KESKİN BİR KONUŞMA HİÇ GÖRMEDİM İZMİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDA"

Mesela İzmir'deki birdenbire dillendi maşallah yapıyor. Yani ben hayatımda bu kadar keskin bir konuşma hiç görmedim İzmir Belediye Başkanlığı'nda. Niye gittin? Ne oldu? Hiçbir şey gizli kalmaz kardeşim. Bak şuna emin olun hiçbir şey gizli kalmaz. Çerinize, çocuğunuza, eşinize sahip çıkmazsanız başınıza bu işler gelir. Belediye başkanı dediğiniz, kamu yöneticileri dediğiniz tıpkı geçmiş dönemdeki Cumhuriyet Halk Partililere bakın. Hiçbirisinin ailelerinin, yakınlarının, fertlerinin hiçbirisinin herhangi bir kamu ya da yolsuzluk, arsızlık işte ismi olmamıştır. Şimdi bu dönem paraya tapma dönemidir. Değerler kalmadı, inanç hiç kalmadı, hak hukuk sıfır. Vicdan paraya döndü.

Kritik bir süreçten geçerken Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz her türlü mücadelemizi sahada, sokakta devam ettireceğiz. Sevgili Arnavutköylüler derin yoksulluğun merkezindeyiz şu anda. Yani İstanbul'un 11 ilçesinde büyük bir yoksulluk, büyük bir sıkıntı, büyük bir sorun var. Bu sorun öylesine gün yüzüne çıkmış ki çaresiz kalan vatandaşlarımız tersine dönüş birimlerine başvurmak zorunda kalmış. Okullarda yaşanan sorunların, sıkıntıların temel nedeni bu orantısız zenginleşme ile orantısız yoksullaşmanın yaratmış olduğu bir psikolojik iklimdir. Düşünün, kantininiz var. Sayın Milli Eğitim Bakanı tek bir gün ya bir gün Arnavutköy, Bağcılar, Esenyurt fark etmez. Herhangi bir ilçenin devlet okuluna gidin, bir vatandaş gibi ya da birini gönderin. Bir tost alacağım deyin. Bir tostun bile 60 lira ile 100 lira arasında olduğu bir döneme bakın. O evlat kimin evladı? Asgari ücretle çalışan bir babanın evladı. Asgari ücretin tamamını çocuğuna verse çocuğun okul masrafına yetmez. ve doğal olarak atölyelere git gittiğinizde çoğunlukla 12 ile 15 yaş arasındaki çocukları görebilirsiniz. Eğitimine ara vermek zorunda kalmışlar ki aman ha anneme babama katkım olsun diye.

"TUTUKSUZ YARGILANMALARI KONUSUNDA ÖZELLİKLE SAYIN ADALET BAKANLIĞI'NDA ÖZEL RİCAMIZDIR"

Memleketin yarısı uyuşturucuya bulaştı. Gencecik çocuklarımız suç örgütlerinin elinde oyuncak oldu. Bütün bu sorunlar varken siyaset kirlenmiş lime lime olmuş bir ortamda transfer dönemleri başladı. Neyi transfer ediyorsunuz ya? Hasiyetli insanlar, hasiyetli siyasetçiler transfere maruz kalır mı ya? Seçimi bitirirsiniz sonra nereye giderseniz gidebilirsiniz. Arkadaşlar bugün Eyüp toplantısından sonra da düşüncelerimizi ifade edeceğiz. Ama şunu herkesin bilmesi lazım bugün önümüzdeki günlerde de bir iki belediye başkanı ile ilgili yine aynı sorunların, aynı tehditlerin devam ettiğini söylüyorlar. Çünkü Ataşehir'deki belediye başkan vekili arkadaşımız istifa etmiş olsaydı ya da AK Parti'ye geçmiş olsaydı hiçbir sorun olmayacaktı. Geçmediği için şimdi gözaltında tutuklu. İkincisi burada hemen şunu çok net olarak söyleyeyim. Ciddi sağlık sorunu yaşayan başta Beylikdüzü Belediye Başkanımız Murat Çalık, Silivri Belediye Başkanımız, bunlar ciddi sağlık sorunları var. Hiç kimse yargılanmaktan çekinmiyor, korkmuyor. Ama tutuksuz yargılanmaları konusunda özellikle Sayın Adalet Bakanlığı'nda özel ricamızdır. Yani bu insanların bu kadar sağlık sorunu varken Bunlar tutuklu yargılanıp fondan mondan milleti soyanlar elini kolunu sallayarak geziyorsa bu vicdani bir durum değildir. İnşallah her iki arkadaşımız da en kısa süre içerisinde özgürlüğüne kavuşacaktır"

"BELLİ Kİ PİRİNCİN BEYAZ TAŞLARI GİBİ İÇERİDE DE SATIN ALDIĞI BEYAZ TAŞLAR VAR"

"Ataşehir'de dün CHP'den yine istifa eden bir parti meclisi üyesi oldu. Nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna Tekin, şu yanıtı verdi:

"Valla kulakları çınlasın hayatımızda biliyorsunuz kurallı bir ülke olmadığımız için çokça mafya yapıları vardır, örgütleri vardır. Mafyatik bir yöntem bile değil ya. Yani mafyatik yöntemin bile kendi iş kuralları vardır. Bir belediye meclis üyesi arkadaşımızın yıllar önce imar barışında faydalanmış olduğu iş yerini ile ilgili tutanak tutuluyor. Nasıl jet hızıyla ama? O tutanak tutuluyor, tutanak kaymakamlığa gidiyor. Kaymakamlıktan Çevre Şehirciliğe gidiyor. Çevre Şehircilik'ten belediyeye dönüyor. Belediyede direkt encümene çıkıyor. Yani dünya tarihinde jet bir şekilde böyle bir kararın çıktığını hiç duymadım, hiç görmedim. ya yedi düvelin faydalandığı bu uygulamada bu vatandaşa geriye dönüp yerini niye iptal ettiniz? Hangi yasaya göre iptal ettiniz? İptal edecekseniz İstanbul'un yarısı kaçak, göçek. İptal edecekseniz sahil şeridindeki o bütün dikey yapıların tamamı kaçak göçek. Onlara siz af çıkardınız. İmar barışında faydalanmış bir arkadaşımızı tehditle, şantajla karşı karşıya bıraktınız. 'İstifa ettim' diyen ne diye istifa ediyor? Bir düşünün. Bir ilçenin belediye başkan yardımcısı. Ona da çıkarmışlar senin geçmiş dönemde bu dosyan vardı, bu bilmem neyin vardı diye. O da istifa edip serbest bırakıldı. Serbest bırakılan şu demektir. Üsküdar'da da aynı filmi gördük. Tıpkı Organize İşler'de olduğu gibi. Sayıları sayılıyor. Arkadaşlarımızı uyarmamıza rağmen maalesef bize itibar etmediler. ya dördünü satın almışsa belli ki pirincin beyaz taşları gibi içeride de satın aldığı beyaz taşlar var.

"BİN YILLIK TARİHİMİZDE HERKESE DOKUNULMUŞTUR. SİZE DE DOKUNULACAKTIR."

Hayır seçime gireceğiz dediler. Sonra aşağıda yukarıdan baktık ki, evet, sözde bizdeymiş gibi görünen iki kişi AKP'ye oy vermiş. Şimdi bu arkadaşlar siz niye istifa ettiniz kardeşim? Bağımsız olmanızı gerektiren hangi neden var? Bir suçun varsa çık eyvallah anlat. Bir suçun yoksa neden? Hangi şantaja maruz kaldın? Hangi tehdite maruz kaldın? Bir canımız var kardeşim ya. Ne boyun eğiyorsunuz kardeşim ya? Gün boyun eğme günü değildir kardeşim. Şimdi yarın millet iradesini gasbedenler namuslu haysiyetli basın mensupları da kalmamış. Hiç kimse kusuruma bakmasın. Hiç kimse…Şöyle de haberler yapılıyor. Birinci tur geçti. İkinci tur olmadı. Ne turu be kardeşim ya? Gasbedilmiş bir hakkı nasıl haberleştirirsiniz böyle ya? İnandır gibi değil. Böyle bir dönem, böyle bir ortam yok. Yani böyle devam ederse çok açık ve net söylüyorum. Türk siyasetindeki bu kirlilik, Türk siyasetindeki bu yolsuzluk, Türk siyasetindeki bu aymazlık, Türk siyasetindeki bu zenginleşme hevesi hepinizin sonu olacaktır merak etmeyin. İktidar avantajı kullanıyoruz diye kimse bize dokunamaz demeyin. Bin yıllık tarihimizde herkese dokunulmuştur. Size de dokunulacaktır merak etmeyin. Onun için biz Ataşehir'i, yarın gasbedilmiş bir Ataşehir olarak milletimizin iradesine sahip çıkacağız. Belediyeyi kendi başlarına seçim yapacaklarsa yapsınlar. Eyüpsultan'da bugün toplantımız olacak. Eyüpsultan'daki arkadaşlarımızın dirayetli, namuslu, hasiyetli davranacağına hiç şüphem yok. Elbette orada da ciddi sorunların olduğunu biliyoruz.

"BUGÜN KAZANILMIŞ KALENİZ DEDİĞİNİZ İLLER TEKER TEKER GASP EDİLİYOR"

Yedi düvelle giriyorlar. Tamam mı? Efendim mesela bir tanesinin geçmiş dönemdeki bir FETÖ'cülüğü varmış. Arkadaş, bu FETÖ dediğiniz hikaye sizlerle tavuk yumurta ilişkisi gibisiniz. Ne oldu mesela bunun FETÖ'yle ilişkisi vardı da üstünde yıllar geçmiş. Şu anda kamu görevi yapıyor. Kamu görevi yapan bu vatandaşla ilgili bir gün aklınıza gelmedi mi? Şu seçim döneminde aklınıza geldi de şantaj olarak kullanıyorsunuz ve istifa ettiriyorsunuz. Yani kısacası bir gasp dönemidir açık gasp yani mafyatik bir yöntem. Bu mafyatik bir yöntemin karşısında Cumhuriyet Halk Partisi olarak her türlü direncimizi göstereceğiz. Biraz daha böyle devam ederse hiç kimse kusura bakmasın. Yapılması gereken bir tek şey var. Türkiye'de benim kişisel düşüncem. Yani ben ana muhalefet lideri olsaydım bu noktaya gelmezdi çok açık ve net olarak söylüyorum. Ama sürekli 'Burhan Pazarlama' hikayesi gibi gündemi öyle bir duruma getirdiler ki ve bugün kazanılmış kaleniz dediğiniz iller teker teker gasbediliyor. Kafamdaki şeyi de başka zaman söylerim. Çünkü sonuç itibarıyla bunu genel başkanıma paylaşmadan sizlerle paylaşmak istemiyorum. Biz kudretli bir partiyiz. Biz güçlü bir partiyiz."

Arnavutköyde esnaf ziyareti gerçekleştiren Tekin'in daha sonra semt pazarına gitti. Burada esnaf ve vatandaşların sorunların dinleyen Tekin Eyüpsultan'a gitmek üzere Arnavutköy'den ayrıldı.