2'si çocuk 5 kişiyi katleden caninin cezası belli oldu - Son Dakika
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2'si çocuk 5 kişiyi katleden caninin cezası belli oldu

2\'si çocuk 5 kişiyi katleden caninin cezası belli oldu

Ankara'da 2'si çocuk 5 kişiyi pompalı tüfekle öldüren 73 yaşındaki Tahsin Ünsür, 'Çocuğu kasten öldürmek', 'Kadına karşı kasten öldürmek' ve 'Kasten öldürmek' suçlarından 4'ü ağırlaştırılmış 5 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

11.10.2024 11:34
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Ankara'da komşusunun çocuklarının yaptığı gürültüye sinirlenerek 2'si çocuk 5 kişiyi pompalı tüfekle öldüren Tahsin Ünsür (73) hakkında, 'Çocuğu kasten öldürmek', 'Kadına karşı kasten öldürmek' ve 'Kasten öldürmek' suçlarından 4'ü ağırlaştırılmış 5 kez müebbet hapis cezası verildi.

Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Kader Apartmanı'nda geçen yıl 22 Kasım'da meydana gelen olayda; Tahsin Ünsür, çocukları gürültü yaptığı gerekçesiyle uyardığı üst kat komşusuyla tartıştı. Ünsür, evinde bulunan av tüfeği ile üst kata çıkarak Hamdi Turgut (41) ile annesi Behiye Turgut (71), eşi Sunay Turgut (40), oğlu Mustafa Turgut (13) ve kızı Ceyda Turgut'a (11) ateş etti. 5 kişi hayatını kaybetti, ailenin otizmli oğlu E.T. (5), saldırıdan yara almadan kurtuldu. Gözaltına alınan Tahsin Ünsür, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

2'si çocuk 5 kişiyi katleden caninin cezası belli oldu

DAVA AÇILDI

Ünsür hakkında Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mustafa Turgut (13) ve Ceyda Turgut'un (10) otizmli kardeşleriyle evde oyun oynadıkları sırada gürültü yapmalarından dolayı sanık Ünsür'ün rahatsızlık duyduğu aktarıldı. 22 Kasım 2023'te saat 23.45 sıralarında üst kattan ses gelmesi nedeniyle sanık Ünsür'ün yanına tüfek ve 14-15 fişek alarak komşularının kapısına gidip, içeri girdiği ve aile bireylerine ateş açtığı kaydedildi. Sanık Ünsür hakkında, 'Kasten öldürme', 'Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' ve 'Kadına karşı kasten öldürme' suçlarından 5 maktul için ayrı ayrı müebbet hapis cezası istendi.

"TAKDİR MAHKEMENİNDİR"

Ankara Batı 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Tahsin Ünsür ve taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme başkanı, tutuklu sanık Ünsür'e son sözünü sordu. Ünsür, "Takdir mahkemenindir" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Tahsin Ünsür'ün, Mustafa Turgut ve Ceyda Turgut'a yönelik 'Çocuğu kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı. Sunay Turgut ve Behiye Turgut'a yönelik, 'Kadına karşı kasten öldürmek' suçundan da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ayrıca Hamdi Turgut'a yönelik, 'Kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasına hükmedildi. Ünsür, toplamda 4'ü ağırlaştırılmış olmak üzere 5 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Ankara, Hukuk, Çocuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2'si çocuk 5 kişiyi katleden caninin cezası belli oldu - Son Dakika

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