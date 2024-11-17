Gürün\'de Depremzedeler İçin Yeni Konutlar Yükseliyor

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Gürün'de depremzedeler için yeni konutlar yükseliyor

İkinci etap çalışmaları başladı

SİVAS - Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Sivas'ın Gürün ilçesinde afetzedeler için yapımına başlanan konutlar hızla yükseliyor. 85 adet konutun tamamlanmak üzere olduğu ilçede 79 konutluk ikinci etap çalışmalarına başlanıldı.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş depremlerinde 11 ilin dışında depremi en çok hisseden yerleşim yerlerinden biri olan Sivas'ın Gürün ilçesinde ağır hasarlı olan 236 bina kontrollü şekilde yıkıldı. Yıkımların ardından yürütülen çalışmalar kapsamında TOKİ tarafından ilk etapta 85 afet konutunun yapımı hızla sürerken Suçatı mahallesinde ise ikinci etap çalışmaları başladı. Afet bölgesi ilan edilen ilçede 79 konutun temeli atıldı. Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, "Birinci etap olan 85 adet konut tamamlanmak üzere. Baharla birlikte kuralarla afetzedelerin dairlerinin yeri belli olmuş olacak" dedi.

Kuralarla daire sahipleri belli olacak

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, afetzedeler için ikinci etap çalışmalarına başlanıldığını söyleyerek, " 6 Şubat depremleri sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından TOKİ olarak üstlenilen afetzedelerin konutlarının yapıldığı alandayız. Burası ikinci etap yapılan afet evlerimiz. Gürün'de toplam 164 depremzedenin kendi istek ve talepleriyle AFAD üzerinden TOKİ aracılığıyla afet evleri yapılıyor. Birinci etap olan 85 adet konut tamamlanmak üzere. Baharla birlikte kuralarla afetzedelerin dairlerinin yeri belli olmuş olacak. Burada da 79 adet TOKİ ikinci etabı ihalesi yapıldı. Yüklenici firma sahada çalışmaya başladı" dedi.

Konutların tamamlanıp en kısa sürede teslim edilmesi planlanıyor

Yüklenici firmada sorumlu olan Ahmet Karaoğlanoğlu, " 6 Şubat tarihinde deprem afetinden dolayı Sivas ili Gürün ilçesi Suçatı Mahallesindeki 79 adet konut ve bir adet kapıcı dairesi projesi kapsamında iş ortaklığı adına toplu konut idaresinin ihalesini yüklenici firma olarak aldık. En kısa sürede konutları tamamlayıp vatandaşlara teslim etmek için elimizden geleni yapacağız. 4 blokluk bir şantiyemiz var. Her bir bloğumuzda 20'şer dairelerimiz var. Toplum 79 adet konut ve bir kapıcı dairemiz olacak" diye konuştu.