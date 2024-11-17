Gürün'de Depremzedeler İçin Yeni Konutlar Yükseliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gürün'de Depremzedeler İçin Yeni Konutlar Yükseliyor

Geniş Video İzle

Sivas'ın Gürün ilçesinde, Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen afetzedeler için yapımına başlanan 79 konutluk ikinci etap çalışmaları başladı. İlk etapta ise 85 konut tamamlanmak üzere. Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, konutların en kısa zamanda teslim edileceğini belirtti.

17.11.2024 13:24  Güncelleme: 13:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gürün'de depremzedeler için yeni konutlar yükseliyor

İkinci etap çalışmaları başladı

SİVAS - Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Sivas'ın Gürün ilçesinde afetzedeler için yapımına başlanan konutlar hızla yükseliyor. 85 adet konutun tamamlanmak üzere olduğu ilçede 79 konutluk ikinci etap çalışmalarına başlanıldı.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş depremlerinde 11 ilin dışında depremi en çok hisseden yerleşim yerlerinden biri olan Sivas'ın Gürün ilçesinde ağır hasarlı olan 236 bina kontrollü şekilde yıkıldı. Yıkımların ardından yürütülen çalışmalar kapsamında TOKİ tarafından ilk etapta 85 afet konutunun yapımı hızla sürerken Suçatı mahallesinde ise ikinci etap çalışmaları başladı. Afet bölgesi ilan edilen ilçede 79 konutun temeli atıldı. Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, "Birinci etap olan 85 adet konut tamamlanmak üzere. Baharla birlikte kuralarla afetzedelerin dairlerinin yeri belli olmuş olacak" dedi.

Kuralarla daire sahipleri belli olacak

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, afetzedeler için ikinci etap çalışmalarına başlanıldığını söyleyerek, " 6 Şubat depremleri sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından TOKİ olarak üstlenilen afetzedelerin konutlarının yapıldığı alandayız. Burası ikinci etap yapılan afet evlerimiz. Gürün'de toplam 164 depremzedenin kendi istek ve talepleriyle AFAD üzerinden TOKİ aracılığıyla afet evleri yapılıyor. Birinci etap olan 85 adet konut tamamlanmak üzere. Baharla birlikte kuralarla afetzedelerin dairlerinin yeri belli olmuş olacak. Burada da 79 adet TOKİ ikinci etabı ihalesi yapıldı. Yüklenici firma sahada çalışmaya başladı" dedi.

Konutların tamamlanıp en kısa sürede teslim edilmesi planlanıyor

Yüklenici firmada sorumlu olan Ahmet Karaoğlanoğlu, " 6 Şubat tarihinde deprem afetinden dolayı Sivas ili Gürün ilçesi Suçatı Mahallesindeki 79 adet konut ve bir adet kapıcı dairesi projesi kapsamında iş ortaklığı adına toplu konut idaresinin ihalesini yüklenici firma olarak aldık. En kısa sürede konutları tamamlayıp vatandaşlara teslim etmek için elimizden geleni yapacağız. 4 blokluk bir şantiyemiz var. Her bir bloğumuzda 20'şer dairelerimiz var. Toplum 79 adet konut ve bir kapıcı dairemiz olacak" diye konuştu.

Gürün\'de Depremzedeler İçin Yeni Konutlar Yükseliyor
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Nami Çiftçi, Deprem, Güncel, Emlak, Yaşam, Sivas, Gürün, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gürün'de Depremzedeler İçin Yeni Konutlar Yükseliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:03 17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı, adam çağırıp polislerin üzerine saldı 17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı, adam çağırıp polislerin üzerine saldı
12:47 Erdoğan’dan MYK toplantısına damga vuran talimat: Cumhur İttifakı konusunda hassas olun Erdoğan'dan MYK toplantısına damga vuran talimat: Cumhur İttifakı konusunda hassas olun
12:14 Tağşiş listesinde yer alan peynir markasından konkordato kararı Tağşiş listesinde yer alan peynir markasından konkordato kararı
16:18 Türkiye’de yalnızca 600 kişinin yaşadığı Ormana, “Dünyanın En İyi Turizm Köyü“ seçildi Türkiye'de yalnızca 600 kişinin yaşadığı Ormana, "Dünyanın En İyi Turizm Köyü" seçildi
15 Kas CHP’li vekilden olay Ziraat Bankası iddiası: Tek bir harf değişti 1 milyar gitti CHP'li vekilden olay Ziraat Bankası iddiası: Tek bir harf değişti 1 milyar gitti
10:33 Bursa’da motosiklet sürücüsünden polise yumruklu saldırı Bursa'da motosiklet sürücüsünden polise yumruklu saldırı
10:19 Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek’ten asgari ücret zammı için ilk sözler Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammı için ilk sözler
10:12 AIDS’ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı AIDS'ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı
10:11 Acun Iıcalı, Mike Tyson - Jake Paul maçını yerinde izledi Acun Iıcalı, Mike Tyson - Jake Paul maçını yerinde izledi
10:11 Uluslararası seviyede aranan uyuşturucu taciri Daniel Sobotta, İstanbul’da yakalandı Uluslararası seviyede aranan uyuşturucu taciri Daniel Sobotta, İstanbul'da yakalandı
09:35 ’’Mike Tyson kazanır’’ iddiası oynayan bir kişi maç sonunda çıldırdı ''Mike Tyson kazanır'' iddiası oynayan bir kişi maç sonunda çıldırdı
09:18 Bakan Tekin’in tartışılan pozu Meclis gündeminde Bakan Tekin'in tartışılan pozu Meclis gündeminde
08:58 Mike Tyson yeni rakibini ringde açıkladı Mike Tyson yeni rakibini ringde açıkladı
08:46 Tarihi maçı kazanan Jake Paul’dan maça damga vuran hareket Tarihi maçı kazanan Jake Paul'dan maça damga vuran hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2024 14:14:06. #1.12#
SON DAKİKA: Gürün'de Depremzedeler İçin Yeni Konutlar Yükseliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.