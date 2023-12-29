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Gürün Kaymakamı AFAD Müdürlüğünü ziyaret etti - Son Dakika
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Gürün Kaymakamı AFAD Müdürlüğünü ziyaret etti

Gürün Kaymakamı Abdullah Sarı, Sivas İl AFAD Müdürlüğünü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Depremzede vatandaşlara tahsis edilecek konutların tesliminin en kısa sürede gerçekleştirileceğini belirten Sarı, yerinde dönüşüm ve Toplu Konut Projesi hakkında görüşmeler yapıldı. Akıncılar ilçesinde ise eğitim-öğretim değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Gürün Kaymakamı AFAD Müdürlüğünü ziyaret etti
29.12.2023 - 10:29,
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Gürün Kaymakamı Abdullah Sarı, Sivas İl AFAD Müdürlüğünü ziyaret etti.

Sarı, AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Doğan'la görüşerek çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Deprem yaralarını sarmak için çalıştıklarını belirten Sarı, "Şu anda tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Depremzede vatandaşlarımıza tahsis edilecek konutların teslimini en kısa sürede gerçekleştireceğiz." dedi.

Toplantıda, yerinde dönüşüm ve depremzedelere tahsis edilmesi planlanan Toplu Konut Projesi görüşüldü.

Akıncılar'da eğitim-öğretim değerlendirme toplantısı yapıldı

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Kaymakam Saltuk Buğrahan Açıkbaş başkanlığında eğitim-öğretim değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık toplantı salonundaki toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve okul müdürleri ile şube müdürleri katıldı.

Toplantıda okullarda yürütülen sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler görüşüldü.

Kaynak: AA
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