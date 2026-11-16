Guterres ASEAN'da Gazze, Ukrayna ve Sudan için insani yardım çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze, Ukrayna ve Sudan başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde devam eden çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve iklim değişikliğiyle mücadele için daha hızlı adımlar atılması çağrısında bulundu.

Guterres, Filipinler'de düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi kapsamında yaptığı basın toplantısında, dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünyanın farklı bölgelerinde çatışmaların büyük insani acılara yol açtığını belirten Guterres, Gazze, Yemen, Ukrayna ve Sudan'daki gelişmelere işaret etti.

Myanmar'da devam eden insani krizin de kabul edilemez boyutlara ulaştığına dikkati çeken Guterres, ülkede sivillerin hayatını kaybetmesinin başlıca nedeninin hava saldırıları olduğunu, 16 milyondan fazla kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu ve 4 milyondan fazla kişinin ülke içinde yerinden edildiğini bildirdi.

Guterres, "Şiddet sona ermeli, cezasızlık bitmeli ve insani yardım, bölgenin kimin kontrolünde olduğundan bağımsız olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmalı." dedi.

Arakanlı Müslümanların güvenli şekilde geri dönüşünü sağlayacak koşulların henüz oluşmadığını vurgulayan Guterres, Bangladeş'e sığınmak zorunda kalan 1,2 milyondan fazla Arakanlı Müslüman'ın yaşadığı acılara bizzat tanık olduğunu aktardı.

BM, nükleer silahsızlanmaya katkı konusunda hazır

Nükleer silahsızlanma konusunda da değerlendirmelerde bulunan Guterres, Çin, Rusya ve ABD liderlerinin anlamlı bir nükleer silahsızlanma taahhüdünde bulunmasının dünya için büyük bir kazanım olacağını dile getirdi.

Guterres, "Nükleer silahların tamamen ortadan kaldırıldığı bir dünya olmadan bütünüyle güvende olamayacağımıza inanıyoruz." dedi ve BM'nin olası bir nükleer silahsızlanma programına katkıda bulunmaya hazır olduğunu bildirdi.

Küresel sorunların hiçbir ülke tarafından tek başına çözülemeyeceğine dikkat çeken Guterres, çok taraflı işbirliğinin her zamankinden daha gerekli olduğunu ifade etti.

Guterres, BM Güvenlik Konseyi dahil uluslararası kuruluşların 1945'teki koşullara göre oluşturulduğunu hatırlatarak bu kurumların günümüz dünyasının gerçeklerini yansıtacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.

Ukrayna'da acil ve koşulsuz ateşkes çağrısı

Ukrayna'daki savaşın sona ermesine ilişkin "Dürüst olmak gerekirse, iyimser olmak zor." diyen Guterres, hedeflerinin derhal ve koşulsuz ateşkes sağlanması olduğunu dile getirdi.

Guterres, İran ile ABD arasındaki gerilim hakkında da mevcut durumu "ne barış ne savaş" olarak nitelendirerek bu durumun küresel ekonomi üzerinde yıkıcı sonuçlar doğurduğunu, akaryakıt fiyatlarını yükselttiğini belirtti.

"Fosil yakıt döneminin sonu geliyor"

BM Genel Sekreteri Guterres, iklim değişikliğiyle mücadelede fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye geçişin hızlandırılması gerektiğini vurgulayarak yenilenebilir enerji kaynaklarının artık daha ucuz ve güvenli olduğunu söyledi.

Guterres, "Fosil yakıt döneminin sonu geliyor. Bugün yenilenebilir enerji hem daha ucuz hem de daha güvenli." yorumunu yaptı.

Dünyanın en büyük 9 petrol şirketinin bu yılın ilk çeyreğinde 95 milyar dolar kar elde ettiğini aktaran Guterres, fosil yakıt sektörünün yüksek kazançlarını lobi faaliyetleri ve bilimsel gerçeklerin kamuoyu tarafından anlaşılmasını zorlaştıran dezenformasyon için kullandığını ifade etti.

Guterres, "Siyasi liderlerin neler olup bittiğini bildiğine inanıyorum ancak şimdiye kadar emisyonları ciddi şekilde azaltma ve fosil yakıtlardan uzaklaşma sürecini hızlandırma sorumluluğunu üstlenerek bu lobilerle mücadele edecek cesareti gösteremediler." değerlendirmesinde bulundu.

İklim değişikliğiyle mücadelede finansman ihtiyacı

Guterres, iklim değişikliğinin yol açtığı aşırı olayların etkilerinin giderek artacağı uyarısında bulunarak gelişmekte olan ülkelerin bu etkiler karşısında daha dirençli hale gelmesi için çok daha fazla kaynağa ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

Gelişmiş ülkelerden iklim değişikliğine uyum için sağladıkları finansmanı 3 katına çıkarmalarını isteyen Guterres, "Bunu 3 katına çıkarsak bile ihtiyaçların ancak yaklaşık yüzde 30'unu karşılayabileceğiz." dedi.

Guterres, "İhtiyaçlarla karşılaştırıldığında kayıp ve zarar fonunda şu anda bulunan miktarlar gülünç derecede yetersiz." görüşünü paylaştı.

Gelecek birkaç yıl içinde sıcaklık artışının 1,5 derece eşiğini geçmesinin beklendiğini söyleyen Guterres, bu aşımın mümkün olduğunca kısa süreli ve düşük seviyede tutulması ve küresel emisyonların her yıl yaklaşık yüzde 6 azaltılması gerektiğini belirtti.