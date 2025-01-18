Guterres Lübnan'da Kritik Görüşmelerde Bulundu - Son Dakika
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Guterres Lübnan'da Kritik Görüşmelerde Bulundu

BM Genel Sekreteri Guterres, Lübnan'da Cumhurbaşkanı Avn ile İsrail ateşkesini değerlendirdi.

18.01.2025 18:49
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ziyaret ettiği Lübnan'da Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri ve hükümeti kurmakla görevli Başbakan Nevvaf Selam ile ülkedeki durumu, İsrail ile yapılan ateşkesi ve siyasi gelişmeleri değerlendirdi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Guterres, Baabda Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Avn ile bir araya geldi.

Avn, ateşkes anlaşmasının öngördüğü süre içinde İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerden çekilmek zorunda olduğunu belirtti.

İsrail ordusunun evleri hedef alarak ateşkesi ihlal ettiğini söyleyen Avn, Lübnan-İsrail sınır hattındaki köylerin yok edilmesinin ateşkesle çeliştiğini aktardı.

Avn, Lübnan'ın güneyindeki arazilerin İsrail saldırılarında zarar gördüğünü hatırlatarak, çiftçilerin topraklarını geri alarak yeniden tarım faaliyetleri gerçekleştirmesi için BM'den yardım istedi.

Lübnan Cumhurbaşkanı, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinden çekilmesi halinde Lübnan ordusunun bölgede konuşlanmaya hazır olduğunu belirtti.

Suriye'deki duruma işaret eden Avn, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşünün sağlanması için BM'den yardım talebinde bulundu.

Guterres, İsrail'in belirlenen süre içinde çekilmesini sağlamak için gerekli tüm çabayı göstereceklerini söyledi.

Lübnan'a yeniden kalkınma döneminde uluslararası toplumun destek olması için çalışacağına işaret eden Guterres, Avn'ın liderliğinde Lübnan'ın düzeleceğini, gücünü yeniden kazanarak Orta Doğu'da istikrarlı ve merkezi bir ülke haline geleceğini ifade etti.

"Guterres, Lübnan'ın kadim bir dostudur"

BM Genel Sekreteri, Lübnan'da hükümeti kurma görevi verilen eski Uluslararası Adalet Divanı Başkanı Nevvaf Selam ile görüştü.

Selam, Guterres'i daha önceden tanıdığını belirterek, onun Lübnan'ın kadim dostu olduğunu söyledi.

Lübnan'da hükümeti kurmakla görevli Selam, İsrail ordusunun ateşkesin öngördüğü sürede Lübnan'ın güneyinden çekilmesi adına diplomatik desteğin sağlanması için Guterres'e güvendiklerini aktardı.

BM Genel Sekreteri Guterres de Lübnan'da yeni bir siyasi dönemin başlangıcına işaret ederek BM'nin tam desteğini ifade etti.

İsrail ile yapılan ateşkes anlaşmasının tamamlanmasına değinen Guterres, İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesi ve Lübnan ordusunun bölgede konuşlanması gerektiğini belirtti.

İsrail, Lübnan'ın güneyinden çekilmeli

Beyrut'ta Lübnan Meclis Başkanı Berri ile de bir araya gelen Guterres, Lübnan'daki durum ile siyasi gelişmeleri ele aldı.

Berri, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerden çekilmesi, ateşkese yönelik ihlalleri durdurması, evlere, tarım arazilerine ve ormanlık alanlara yönelik tahribatına son vermesi gerektiğini ifade etti.

Guterres de BM'nin Lübnan ve halkına yönelik desteğine dikkati çekerek, BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) birliklerinin Lübnan ordusu ile yakın işbirliği içinde çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

İsrail'in Lübnan'ın güneyinden belirlenen sürede çekilmesi gerektiğini söyleyen Guterres, Lübnan ordusunun da kontrolünü genişletmesi ihtiyacına değindi.

Guterres, Lübnan'da yakın sürede halkın tüm kesimlerinin temsil edilmiş hissedeceği, Lübnan halkının güvenliğini garanti altına alan bir hükümetin kurulacağından duyduğu güveni ifade etti.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024 Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girdi.

Anlaşmanın ikinci maddesinde, "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek ve İsrail de Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak." ifadesi yer aldı.

Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor.

İsrail ordusu bombardımanlar ve ev yıkma gibi eylemlerle ateşkese yönelik ihlallerini sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Guterres Lübnan'da Kritik Görüşmelerde Bulundu - Son Dakika

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