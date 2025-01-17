Guterres: Lübnan Ordusunu Güçlendireceğiz - Son Dakika
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Guterres: Lübnan Ordusunu Güçlendireceğiz

BM Genel Sekreteri Guterres, Lübnan ordusunu güçlendirmek istediklerini açıkladı.

17.01.2025 23:49
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Lübnan ordusunu güçlendirmek için mümkün olan her şeyi yapmak istediklerini" belirtti.

BM Sözcülük Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Lübnan'a ziyarette bulunan Guterres, başkent Beyrut'ta Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile görüştü.

BM Genel Sekreteri, Lübnan'ın güneyindeki BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) birliklerini ziyaret ettiğini, zor zamanlarda baskıya rağmen barış gücü birliklerinin mevkilerinde kaldığını söyledi.

UNIFIL'in ateşkese katkı sağladığını kaydeden Guterres, Nakura'da hedef alınan bir UNIFIL merkezini gördüğünü belirtti.

Guterres, Lübnan halkının korunması için Lübnan ordusunun son derece önemli olduğuna dikkati çekerek, "Lübnan ordusunu güçlendirmek için mümkün olan her şeyi yapmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail ile Hizbullah arasında Lübnan-İsrail sınır hattında 8 Ekim 2023'te başlayan kontrollü çatışmalar Eylül 2024'te şiddetlenmiş ve İsrail'in şiddetli bombardımanları ile karadan işgaline dönüşmüştü.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail saldırılarında 8 Ekim 2023'ten bu yana ise 1106'sı kadın ve çocuk, 222'si sağlık çalışanı olmak üzere en az 4 bin 68 kişi öldü, 16 bin 688'den fazla kişi yaralandı.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024 Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girdi.

Anlaşmanın ikinci maddesinde, "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek ve İsrail de Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak." ifadesi yer aldı.

Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Guterres: Lübnan Ordusunu Güçlendireceğiz - Son Dakika

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