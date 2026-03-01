BM Genel Sekreteri'nden Orta Doğu için kritik uyarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BM Genel Sekreteri'nden Orta Doğu için kritik uyarı

BM Genel Sekreteri\'nden Orta Doğu için kritik uyarı
01.03.2026 00:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İran'a yönelik askeri müdahalenin Orta Doğu'da kontrol edilemeyecek sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu. Guterres, "Orta Doğu'da durum" başlığıyla acil toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada hem ABD ve İsrail'in saldırılarını hem de İran'ın misillemelerini kınadı.

Orta Doğu'da tırmanan askeri gerilim üzerine Birleşmiş Milletler "acil" toplandı. Genel Sekreter Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada İran'a yönelik saldırıların ve ardından gelen misillemelerin bölgeyi kontrol edilemez bir krize sürükleyebileceği uyarısında bulundu. Diplomasiye dönülmesi çağrısı yapan Guterres, askeri tırmanışın uluslararası barış ve güvenliği ciddi biçimde tehdit ettiğini vurguladı.

"KONTROL EDİLEMEZ OLAYLAR ZİNCİRİNİ TETİKLEYEBİLİR"

ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği operasyonlara ilişkin BM Şartı ve uluslararası hukuka atıf yapan Guterres, sabah saatlerinden itibaren gerçekleştirilen büyük çaplı askeri saldırıları kınadığını söyledi.

Guterres, askeri müdahalenin "dünyanın en istikrarsız bölgesinde kimsenin kontrol edemeyeceği bir olaylar zincirini tetikleme riski taşıdığını" vurguladı.

MİSİLLEMELERE DE TEPKİ

BM Genel Sekreteri, İran'ın misilleme olarak Bahreyn, Irak, Ürdün, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik düzenlediği saldırıları da kınadığını belirtti. Bölgedeki gelişmelerin uluslararası barış ve güvenliğe ciddi tehdit oluşturduğunu ifade etti.

"DİPLOMASİ FIRSATI HEBA EDİLDİ"

Bölge genelinde askeri faaliyetlerin hızla yayıldığına dikkat çeken Guterres, durumun giderek daha istikrarsız ve öngörülemez hale geldiğini, bunun da yanlış hesaplama riskini artırdığını söyledi.

ABD ile İran arasında yürütülen dolaylı görüşmelerin üçüncü turunun ardından saldırıların gerçekleştiğine işaret eden Guterres, "Bu diplomasi fırsatının heba edilmiş olmasından derin üzüntü duyuyorum" dedi.

"MÜZAKERE MASASINA DÖNÜN" ÇAĞRISI

Gerilimin düşürülmesi ve düşmanlıkların derhal sona erdirilmesi çağrısında bulunan Guterres, özellikle İran'ın nükleer programı konusunda tarafları müzakere masasına dönmeye davet etti.

"Daha fazla tırmanmayı önlemek için her şey yapılmalıdır" diyen BM Genel Sekreteri, diplomasi dışında kalıcı bir çözüm yolu olmadığını vurguladı.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri'nden Orta Doğu için kritik uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

00:43
ABD Başkanı Trump: Ali Hamaney öldü
ABD Başkanı Trump: Ali Hamaney öldü
23:44
Hamaney’in ölüm iddiası sonrası iki ülkede kutlama sesleri
Hamaney'in ölüm iddiası sonrası iki ülkede kutlama sesleri
23:26
Trump: İran’ın yeni liderini biliyorum, bence Hamaney öldü
Trump: İran'ın yeni liderini biliyorum, bence Hamaney öldü
23:01
İsrail, Hamaney’in öldüğünü iddia ediyor İran’dan karşı yanıt geldi
İsrail, Hamaney'in öldüğünü iddia ediyor! İran'dan karşı yanıt geldi
22:16
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
21:57
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi 3 puana uzandı
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi 3 puana uzandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 01:55:00. #7.13#
SON DAKİKA: BM Genel Sekreteri'nden Orta Doğu için kritik uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.