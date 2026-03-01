BM Genel Sekreteri\'nden Orta Doğu için kritik uyarı

Orta Doğu'da tırmanan askeri gerilim üzerine Birleşmiş Milletler "acil" toplandı. Genel Sekreter Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada İran'a yönelik saldırıların ve ardından gelen misillemelerin bölgeyi kontrol edilemez bir krize sürükleyebileceği uyarısında bulundu. Diplomasiye dönülmesi çağrısı yapan Guterres, askeri tırmanışın uluslararası barış ve güvenliği ciddi biçimde tehdit ettiğini vurguladı.

"KONTROL EDİLEMEZ OLAYLAR ZİNCİRİNİ TETİKLEYEBİLİR"

ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği operasyonlara ilişkin BM Şartı ve uluslararası hukuka atıf yapan Guterres, sabah saatlerinden itibaren gerçekleştirilen büyük çaplı askeri saldırıları kınadığını söyledi.

Guterres, askeri müdahalenin "dünyanın en istikrarsız bölgesinde kimsenin kontrol edemeyeceği bir olaylar zincirini tetikleme riski taşıdığını" vurguladı.

MİSİLLEMELERE DE TEPKİ

BM Genel Sekreteri, İran'ın misilleme olarak Bahreyn, Irak, Ürdün, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik düzenlediği saldırıları da kınadığını belirtti. Bölgedeki gelişmelerin uluslararası barış ve güvenliğe ciddi tehdit oluşturduğunu ifade etti.

"DİPLOMASİ FIRSATI HEBA EDİLDİ"

Bölge genelinde askeri faaliyetlerin hızla yayıldığına dikkat çeken Guterres, durumun giderek daha istikrarsız ve öngörülemez hale geldiğini, bunun da yanlış hesaplama riskini artırdığını söyledi.

ABD ile İran arasında yürütülen dolaylı görüşmelerin üçüncü turunun ardından saldırıların gerçekleştiğine işaret eden Guterres, "Bu diplomasi fırsatının heba edilmiş olmasından derin üzüntü duyuyorum" dedi.

"MÜZAKERE MASASINA DÖNÜN" ÇAĞRISI

Gerilimin düşürülmesi ve düşmanlıkların derhal sona erdirilmesi çağrısında bulunan Guterres, özellikle İran'ın nükleer programı konusunda tarafları müzakere masasına dönmeye davet etti.

"Daha fazla tırmanmayı önlemek için her şey yapılmalıdır" diyen BM Genel Sekreteri, diplomasi dışında kalıcı bir çözüm yolu olmadığını vurguladı.