Guterres'ten İsrail'e E1 Projesi Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Guterres'ten İsrail'e E1 Projesi Uyarısı

21.08.2025 08:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in Batı Şeria'yı bölme planını durdurması çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yönetimine, işgal altındaki Batı Şeria'yı bölmeyi amaçlayan planını durdurması için bir kez daha çağrıda bulundu.

Guterres, İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek ve Batı Şeria'nın kuzeyini güneyinden ayıracak "E1 Projesi'ne" nihai onay vermesinin ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Gasbedilen Filistin topraklarında her türlü yerleşim biriminin inşasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu hatırlatan Guterres, "İsrail yetkililerinin Batı Şeria'yı bölmeye yönelik yasa dışı yerleşim birimlerini genişletme kararı geri alınmalıdır." ifadesini kullandı.

Guterres, Gazze'deki büyük çaplı ölüm ve yıkımın önlenmesinin hayati önem taşıdığını vurgulayarak, ateşkesin derhal sağlanması çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, 15 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Guterres'in İsrail'in "E1" planını durdurmasına yönelik çağrısını kamuoyuyla paylaşmıştı.

Guterres, açıklamasında, "Tutumumuz açıktır: Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki İsrail yerleşim yerleri ve bunlarla bağlantılı rejim, uluslararası hukuku ihlal ederek kurulmuş ve sürdürülmektedir." ifadesine yer vermişti.

Filistin'deki işgali genişletecek "E1 Projesi"

Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan ancak Ayrım Duvarı'nın (Utanç Duvarı) Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Azeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Ma'ale Adumim" yerleşimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1 Projesi" başlatılmıştı.

Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve oteller inşa etmek için 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti.

"E1 Projesi" ile Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin topraklarının bağlantısının kesilmesi ve izole edilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Güvenlik, Filistin, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Guterres'ten İsrail'e E1 Projesi Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Arda Real Madrid’de ilk 11’de sahaya çıktı İşte alınan sonuç Arda Real Madrid'de ilk 11'de sahaya çıktı! İşte alınan sonuç
Denizli’de kaza: 2 genç hayatını kaybetti Denizli'de kaza: 2 genç hayatını kaybetti
Erdoğan ile Nebati arasındaki sürpriz görüşmenin perde arkası ortaya çıktı Erdoğan ile Nebati arasındaki sürpriz görüşmenin perde arkası ortaya çıktı
Kütahya Belediye Başkanı, AK Parti’ye geçeceği iddiasını yalanladı Kütahya Belediye Başkanı, AK Parti'ye geçeceği iddiasını yalanladı
Çerçioğlu gerilimi sürüyor Belediye meclis salonuna girip CHP logolu kartları yere attılar Çerçioğlu gerilimi sürüyor! Belediye meclis salonuna girip CHP logolu kartları yere attılar
Özcan Deniz ve abisi Ercan Deniz arasında DNA testi krizi Özcan Deniz ve abisi Ercan Deniz arasında DNA testi krizi
Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
Türkiye’nin zeytinyağı devi konkordato ilan etti Türkiye'nin zeytinyağı devi konkordato ilan etti
Fenerbahçe’den bomba Cengiz Ünder kararı Fenerbahçe'den bomba Cengiz Ünder kararı

07:52
İsrail Gazze’nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas’tan yanıt gecikmedi
İsrail Gazze'nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas'tan yanıt gecikmedi
07:30
Cumhur Reyonu projesi geliyor Marketlerdeki ürünlerin fiyatları bir anda düşecek
Cumhur Reyonu projesi geliyor! Marketlerdeki ürünlerin fiyatları bir anda düşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 08:29:32. #7.11#
SON DAKİKA: Guterres'ten İsrail'e E1 Projesi Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.