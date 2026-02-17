Guterres'ten İsrail'e Kınama - Son Dakika
Guterres'ten İsrail'e Kınama

17.02.2026 10:28
BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in Batı Şeria'da arazi kaydı kararını kınadı ve risklere dikkat çekti.

(ANKARA) -Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da arazi kayıt işlemlerini yeniden başlatma kararını kınadı. Guterres, söz konusu adımın Filistinlilerin mülklerinden mahrum bırakılmasına yol açabileceği ve bölgede hukuka aykırı İsrail kontrolünün genişlemesi riskini artırabileceği uyarısında bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Guterres, İsrail'in arazi tescil sürecini yeniden başlatma kararının "Filistinlilerin mülksüzleştirilmesine" zemin hazırlayabileceğini belirtti. Guterres, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail Hükümeti'nin işgal altındaki Batı Şeria'da arazi kayıt işlemlerini yeniden başlatma kararını kınıyorum. Bu karar, Filistinlilerin mülklerinden mahrum bırakılmasına yol açabilir ve bölgede hukuka aykırı İsrail kontrolünün genişlemesi riskini artırır."

İsrail'e bu tedbirleri geri çekme çağrısında bulunuyorum ve herkesi, uluslararası hukuka uygun, müzakere edilmiş iki devletli çözüm olan kalıcı barışa giden tek yolu korumaya davet ediyorum."

Oslo anlaşmalarının ruhuna aykırı

İsrail hükümeti, pazar günü işgal altındaki Batı Şeria'nın büyük bir bölümünü Oslo anlaşmalarının ruhuna aykırı bir şekilde "devlet mülkü" olarak kaydetmeye yönelik bir teklifi onayladı. Kamu yayıncısı KAN, teklifin aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Adalet Bakanı Yariv Levin ve Savunma Bakanı Israel Katz tarafından sunulduğunu bildirdi.

1995 yılında imzalanan Oslo II Anlaşması uyarınca üç bölgeye ayrılan Batı Şeria'da A Bölgesi tamamen Filistin yönetiminin kontrolünde, B Bölgesi Filistin sivil kontrolü ve İsrail güvenlik kontrolü altında bulunuyor. Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 61'ini oluşturan C Bölgesi ise tamamen İsrail'in kontrolünde kalmaya devam ediyor. Oslo anlaşmaları Batı Şeria'daki düzenlemeleri nihai statü müzakerelerine kadar geçici olarak tanımlarken, C Bölgesi'ndeki arazilerin kalıcı biçimde "devlet mülkü"ne dönüştürülmesi iki devletli çözüm zeminini fiilen aşındırarak geçici statüyü kalıcı bir egemenliğe dönüştürme riski taşıyor.

Israel Hayom gazetesi, hükümet kararına ilişkin bir değerlendirmede "İlk hedef, 2030 yılına kadar C Bölgesi'nin yüzde 15'inin kademeli olarak yerleşime açılmasıdır" ifadelerini kullandı. Gazeteye göre, hükümet kararının temel sonucu, "başka bir mülkiyet kanıtlanmadığı sürece çok geniş alanların devlet arazisine dönüştürülmesi" olacak. Teklifin uygulanması halinde, İsrail hükümetine bağlı Bölgelerde Hükümet Faaliyetlerini Koordinasyon Birimi (COGAT), C Bölgesi'nde arazi mülkiyetinin düzenlenmesi ve kaydedilmesinden sorumlu olacak.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Diplomasi, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Guterres'ten İsrail'e Kınama - Son Dakika

