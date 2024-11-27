Guterres'ten İsrail-Lübnan Ateşkesine Destek

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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ve Lübnan arasında sağlanan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

BM Sözcülük Ofisi'nden Guterres'in gelişmeye ilişkin tepkisine dair yazılı açıklama yapıldı.

Anlaşmanın şiddete ve iki ülke halkının yaşadığı acı ve yıkıma son vereceğini umduğunu ifade eden Guterres, taraflara anlaşmaya uyma ve tam olarak yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulundu.

Guterres, anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirterek, taraflara acilen BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını uygulama çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreteri, Lübnan'daki BM Geçici Gücü (UNIFIL) ve BM'nin Lübnan Özel Koordinatörlüğü'nün anlaşmanın uygulamasını desteklemeye hazır olduğuna dikkati çekti.

ABD Başkanı Joe Biden, Lübnan ile İsrail hükümetleri arasında ateşkes anlaşmasına varıldığını ve ateşkesin yerel saatle 04.00'te yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.