Guterres'ten Suriye'ye Destek Çağrısı

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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 17 Aralık (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye geçici hükümetinin insani yardım çalışanları da dahil olmak üzere sivilleri koruma taahhüdünün ve tüm sınır kapılarından insani yardım geçişlerine tam anlamıyla izin vermesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Guterres, pazar günü yaptığı açıklamada, "Suriye'de son gelişmeler üzerine İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher'i Suriye'deki insani yardımların artırılması konusunda geçici hükümetle görüşmek üzere Şam'a gönderdim" dedi.

Açıklamada Fletcher'in pazartesi günü yeni Suriye yönetimi komutanı Ahmed eş- Şara ve geçici hükümetin başbakanı Muhammed el-Beşir ile bir araya geldiği belirtildi.

Guterres, geçici hükümetin insani yardım çalışanları da dahil olmak üzere sivilleri koruma taahhüdünü memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

Guterres, "Kendilerinin tüm sınır kapılarından tam insani yardım erişimine izin vermesini, insani yardım çalışanları için izin ve vize bürokrasisini kısaltmasını, sağlık ve eğitim gibi temel kamu hizmetlerinin devamını sağlamasını ve insani yardım topluluğuyla samimi ve tatbiki diyaloğa girmesini de memnuniyetle karşıladığımı ifade etmek istiyorum" dedi.

Guterres, uluslararası topluma "daha iyi bir gelecek inşa etme fırsatı yakalayan" Suriye halkına destek olma çağrısı yaptı.