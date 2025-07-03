Guterres'ten Venezuela'ya Tepki

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Venezuela'nın, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk ve ekibinin "istenmeyen kişi" ilan edilmesi kararını üzüntüyle karşıladığı bildirildi.

BM Sözcülük Ofisinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Venezuela makamlarından henüz resmi bir bildirim alınmadığı belirtildi.

BM Genel Sekreteri'nin Türk'e ve ekibine tam güvenini ve desteğini yinelediği aktarılan açıklamada, BM'nin Venezuela'da ve yurt dışında zor durumda olan insanların yararına Karakas yönetimiyle çalışmaya devam etme konusunda kararlı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Venezuela makamlarına, uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine riayet etmeleri çağrısında bulunuldu.

Guterres'in, Venezuela'nın BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk ve ekibinin "istenmeyen kişi" ilan edilmesi kararını üzüntüyle karşıladığı belirtilen açıklamada, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisinin Venezuela'daki çalışmalarının hayati önem taşıdığına dikkati çekildi.

Açıklamada, Genel Sekreter'in, tüm üye devletleri BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi ile işbirliği yapmaya teşvik ettiği aktarıldı.

Venezuela Ulusal Meclisi, ABD tarafından sınır dışı edilen Venezuelalı göçmenlerin hakkını koruyamadığı gerekçesiyle BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk'ü "istenmeyen kişi" ilan etmişti.

ABD yönetimi, Latin Amerika'daki en tehlikeli suç örgütlerinden biri olarak sayılan El Salvador kökenli MS-13 ve Venezuela kökenli Tren de Aragua çetelerini "yabancı terör örgütleri" listesine eklemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında "yabancı terör örgütü" ile bağlantılı oldukları öne sürülen göçmenlerin sınır dışı edilmelerini hızlandırmak için daha önce sadece savaş dönemlerinde kullanılan "Yabancı Düşmanlar Yasası" yetkisini devreye sokmuştu.

Trump yönetimi, MS-13 ve Tren de Aragua çetesi üyesi oldukları gerekçesiyle tutukladığı kişileri El Salvador hapishanelerine göndermişti.