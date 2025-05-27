Güzel İşler Fabrikası'nda Sanat ve Eğitim Buluşması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Güzel İşler Fabrikası'nda Sanat ve Eğitim Buluşması

27.05.2025 19:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRGEV'in düzenlediği GİF Bahar Buluşmaları'nda gençler, sanat ve eğitimde deneyim kazandı.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfınca (TÜRGEV) bu yıl ikincisi düzenlenen Güzel İşler Fabrikası (GİF) Bahar Buluşmaları'nda, gençler, eğitmenler ve sanatçılarla bir araya geldi.

GİF Safveti Paşa Yerleşkesi'nde 25-27 Mayıs'ta "Keşfet, Deneyimle, Öğren" mottosuyla gerçekleştirilen etkinliklerde, her yaştan katılımcı, hem izleyici hem de aktif üretici olarak sürecin parçası olma fırsatı yakaladı.

Programda, GİF'te üretilen eserlerden oluşan seçki, genç yeteneklerden sahne performansları, alanında uzman isimlerle sohbetler, yaratıcı aktiviteler, atölyeler ve uygulamalar yer aldı.

Programda, keçe, punch, tahta baskı, ebru ve sulu boya gibi çeşitli el sanatları atölyeleri yer alırken, söyleşi oturumlarında ise TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, Burcu Birinci, Özgür Özkan Yavuz, Nazan Yalçınkaya, Duygu Orak ve Yasemin Darbaz Karaca, sanat ve toplumsal sorumluluk, girişimcilik, mimarlık ve düşünsel üretim gibi konularla gençlerle buluştu.

Etkinliğin son gününde Hatice Akıncı Yılmaz moderatörlüğünde, mimar, küratör Yasemin Darbaz Karaca'nın katılımıyla "Disiplinler Arası Bakmak: Sanat, Mimarlık, Kurgu" konulu söyleşi yapıldı.

Her gün farklı bir tema etrafında kurgulanan program, genç yeteneklerden piyano dinletisiyle sona erdi.

"Çok değerli bir çıktı"

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz, AA muhabirine, GİF Bahar Buluşmaları'nın, yıl boyunca verilen emeğin, öğrenciler ve öğretmenlerin birlikte yaptıkları çalışmaların neticesini gösteren çok değerli bir çıktı olduğunu söyledi.

Yılmaz, "Bu noktada hem öğrencilerimizin yaptıkları sanatsal etkinlikleri bir sergi haline dönüştürüyoruz ama aynı zamanda gelecek sene için de GİF'i yeni gençlerin, yeni öğrencilerin tanıması için de atölyeler planlıyoruz. Bu atölyeleri bugün burada yerleşkemizde öğrencilerimize açtık, onlar da bu atölyeler aracılığıyla GİF ile tanışmış oluyor." dedi.

GİF'lerin özellikle üniversite çağındaki kız öğrencilerin güvenli sosyalleşme alanı bulmaları için oluşturulduğunu anlatan Yılmaz, en önemli noktanın öğrencilerin kendilerini, toplumu, dünyayı keşfetmeleri olduğunu dile getirdi.

Yılmaz, bunu büyük oranda sanatla gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Sanat gerçekten bir gencin kendisini tanımasını sağlayan en etkili yollardan biri haline geliyor. Aslında biz bütünsel bakış açısıyla hareket ediyoruz. Sanatın hem modern anlamda hem geleneksel, İslami sanatların da yer aldığı pek çok noktasını birlikte ele alıyoruz. Öğrencilerimizin bütünsel bakış açısıyla sanatın her alanını mümkünse deneyimlemelerini sağlamaya çalışıyoruz. Sadece sulu boya, hat, tezhip değil, müzikle alakalı da pek çok alanda öğrencilerimize imkanlar sunmaya çalışıyoruz."

Sürdürülebilir bir sanat anlayışını hedeflediklerini kaydeden Yılmaz, "Şu anda İstanbul'da iki GİF'imiz var, Ankara'da bir tane var, Konya'da var. Bunların sayısını çoğaltmak istiyoruz. Bu sene için en önemli hedeflerimizden biri de deprem bölgesinde GİF'lerimizi gençlerle buluşturmak. Biz sanatı her ne kadar öğrencinin kendisini, dünyayı, toplumu keşfetmesi olarak görüyorsak da aslında bir bakıma bir terapi yöntemi olarak da görüyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, istanbul, Türkiye, Güncel, Eğitim, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güzel İşler Fabrikası'nda Sanat ve Eğitim Buluşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nijerya’da çobanlar ile çiftçiler çatıştı: 30 ölü Nijerya'da çobanlar ile çiftçiler çatıştı: 30 ölü
Özel hastanede skandal Yaşlı kadının cenazesi kayboldu Özel hastanede skandal! Yaşlı kadının cenazesi kayboldu
17 yaşında kayıp gencin ormanda cansız bedeni bulundu 17 yaşında kayıp gencin ormanda cansız bedeni bulundu
Fenerbahçe Beko’nun şampiyonluk kutlaması nedeniyle İstanbul’da bazı yollar kapanacak Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk kutlaması nedeniyle İstanbul'da bazı yollar kapanacak
Fatih Terim sezona 3 puanla nokta koydu Fatih Terim sezona 3 puanla nokta koydu
Elazığspor-Vanspor maçında kaos Bayrağı direkten indirip yakmak istediler Elazığspor-Vanspor maçında kaos! Bayrağı direkten indirip yakmak istediler
İtalya’da kısmi yerel seçimlerde zafer merkez solun İtalya'da kısmi yerel seçimlerde zafer merkez solun
İBB Başkanvekili Nuri Aslan, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı İBB Başkanvekili Nuri Aslan, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı
Emekli polis memuru otobüs durağında kendini başından vurdu Emekli polis memuru otobüs durağında kendini başından vurdu
Kartal’da iki otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı Kartal'da iki otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Nijerya’da otobüs kamyona çarptı 19 kişi öldü, 8 kişi yaralandı Nijerya'da otobüs kamyona çarptı! 19 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

19:22
Berberde tıraş oluyordu, ağabeyi ensesinden vurarak öldürdü
Berberde tıraş oluyordu, ağabeyi ensesinden vurarak öldürdü
17:09
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü
09:02
Anayasa Mahkemesi’nin kararı sonrası memur maaşları yeniden hesaplandı
Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonrası memur maaşları yeniden hesaplandı
08:59
Beynine pıhtı atan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Beynine pıhtı atan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
08:50
Orka Holding’i kahreden haber: İrfan Orakçıoğlu hayatını kaybetti
Orka Holding'i kahreden haber: İrfan Orakçıoğlu hayatını kaybetti
08:39
25 kilo veren Bergüzar Korel’den bikinili poz
25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz
08:33
Osimhen transferini gece yarısı duyurdular
Osimhen transferini gece yarısı duyurdular
08:20
Papara’ya yasa dışı bahis operasyonu 8 şirkete kayyum atandı
Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu! 8 şirkete kayyum atandı
08:11
Bahçeli aylar sonra ilk kez konuşma yapacak
Bahçeli aylar sonra ilk kez konuşma yapacak
08:05
İnfaz düzenlemesinin detayları 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar
İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar
04:38
İstanbul’da eğlence mekanına el bombalı saldırı
İstanbul'da eğlence mekanına el bombalı saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2025 20:46:43. #7.13#
SON DAKİKA: Güzel İşler Fabrikası'nda Sanat ve Eğitim Buluşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.