Güzel İşler Fabrikası'nda Sanat ve Eğitim Buluşması

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfınca (TÜRGEV) bu yıl ikincisi düzenlenen Güzel İşler Fabrikası (GİF) Bahar Buluşmaları'nda, gençler, eğitmenler ve sanatçılarla bir araya geldi.

GİF Safveti Paşa Yerleşkesi'nde 25-27 Mayıs'ta "Keşfet, Deneyimle, Öğren" mottosuyla gerçekleştirilen etkinliklerde, her yaştan katılımcı, hem izleyici hem de aktif üretici olarak sürecin parçası olma fırsatı yakaladı.

Programda, GİF'te üretilen eserlerden oluşan seçki, genç yeteneklerden sahne performansları, alanında uzman isimlerle sohbetler, yaratıcı aktiviteler, atölyeler ve uygulamalar yer aldı.

Programda, keçe, punch, tahta baskı, ebru ve sulu boya gibi çeşitli el sanatları atölyeleri yer alırken, söyleşi oturumlarında ise TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, Burcu Birinci, Özgür Özkan Yavuz, Nazan Yalçınkaya, Duygu Orak ve Yasemin Darbaz Karaca, sanat ve toplumsal sorumluluk, girişimcilik, mimarlık ve düşünsel üretim gibi konularla gençlerle buluştu.

Etkinliğin son gününde Hatice Akıncı Yılmaz moderatörlüğünde, mimar, küratör Yasemin Darbaz Karaca'nın katılımıyla "Disiplinler Arası Bakmak: Sanat, Mimarlık, Kurgu" konulu söyleşi yapıldı.

Her gün farklı bir tema etrafında kurgulanan program, genç yeteneklerden piyano dinletisiyle sona erdi.

"Çok değerli bir çıktı"

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz, AA muhabirine, GİF Bahar Buluşmaları'nın, yıl boyunca verilen emeğin, öğrenciler ve öğretmenlerin birlikte yaptıkları çalışmaların neticesini gösteren çok değerli bir çıktı olduğunu söyledi.

Yılmaz, "Bu noktada hem öğrencilerimizin yaptıkları sanatsal etkinlikleri bir sergi haline dönüştürüyoruz ama aynı zamanda gelecek sene için de GİF'i yeni gençlerin, yeni öğrencilerin tanıması için de atölyeler planlıyoruz. Bu atölyeleri bugün burada yerleşkemizde öğrencilerimize açtık, onlar da bu atölyeler aracılığıyla GİF ile tanışmış oluyor." dedi.

GİF'lerin özellikle üniversite çağındaki kız öğrencilerin güvenli sosyalleşme alanı bulmaları için oluşturulduğunu anlatan Yılmaz, en önemli noktanın öğrencilerin kendilerini, toplumu, dünyayı keşfetmeleri olduğunu dile getirdi.

Yılmaz, bunu büyük oranda sanatla gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Sanat gerçekten bir gencin kendisini tanımasını sağlayan en etkili yollardan biri haline geliyor. Aslında biz bütünsel bakış açısıyla hareket ediyoruz. Sanatın hem modern anlamda hem geleneksel, İslami sanatların da yer aldığı pek çok noktasını birlikte ele alıyoruz. Öğrencilerimizin bütünsel bakış açısıyla sanatın her alanını mümkünse deneyimlemelerini sağlamaya çalışıyoruz. Sadece sulu boya, hat, tezhip değil, müzikle alakalı da pek çok alanda öğrencilerimize imkanlar sunmaya çalışıyoruz."

Sürdürülebilir bir sanat anlayışını hedeflediklerini kaydeden Yılmaz, "Şu anda İstanbul'da iki GİF'imiz var, Ankara'da bir tane var, Konya'da var. Bunların sayısını çoğaltmak istiyoruz. Bu sene için en önemli hedeflerimizden biri de deprem bölgesinde GİF'lerimizi gençlerle buluşturmak. Biz sanatı her ne kadar öğrencinin kendisini, dünyayı, toplumu keşfetmesi olarak görüyorsak da aslında bir bakıma bir terapi yöntemi olarak da görüyoruz." dedi.