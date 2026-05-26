Güzelbahçe Belediye Başkanı Gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güzelbahçe Belediye Başkanı Gözaltında

26.05.2026 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, imar usulsüzlüğü soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

1) GÜZELBAHÇE BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın da olduğu şüpheliler için gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Mustafa Günay ile birlikte toplam 5 şüpheli gözaltına alındı.

EŞİ VE ESKİ BAŞKAN DA GÖZALTINDA

İzmir Güzelbahçe Belediyesi'ne düzenlenen operasyonun imar usulsüzlükleri soruşturması kapsamında düzenlendiği belirtildi. Gözaltına alınanlar arasında Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın yanı sıra eşi Nermin Günay, bir önceki dönem belediye başkanı Özdem Mustafa İnce ve imar müdürünün de olduğu belirtildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürerken, Güzelbahçe Belediyesi'nde arama yapıldığı belirtildi.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,

=============================================

2) 'KURBAN ETİNİ HEMEN POŞETE KOYUP DOLABA ATMAYIN'

TÜRKİYE Kasaplar Besiciler Et ve Et Ürünleri Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, kurban etinin poşete konularak doğrudan dolaba kaldırılmaması gerektiğini belirterek, "Sıcak et üst üste konulursa bakteri üretir ve ciddi sağlık riski oluşturur. Vatandaşlarımızı yıllardır bilinçlendiriyoruz. Eskiden yüzde 25-30 olan et zayiatı bugün yüzde 3-5 seviyelerine düştü" dedi.

Türkiye Kasaplar Besiciler Et ve Et Ürünleri Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara kurban eti saklama yöntemleri ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu. Osman Yardımcı, kurban etinin yanlış saklanmasının hem ekonomik kayba hem de sağlık sorunlarına yol açtığını söyledi. Vatandaşların özellikle kurban kesiminin ardından yapılan muhafaza hatalarına dikkat etmesi gerektiğini belirten Yardımcı, etlerin poşete konularak doğrudan dolaba kaldırılmaması gerektiğini anlattı.

'ETLER 5-6 SAAT DİNLENDİRİLMELİ'

Kurban kesildikten sonra etlerin hemen dolaba kaldırılmaması gerektiğini belirten Yardımcı, "Evlerde klima varsa açsınlar. Temiz bir örtü ya da sergi üzerine etleri sererek önlü arkalı 1'er saat çevirmek gerekiyor. Yaklaşık 5-6 saat dinlenen et hem kendini toplar hem de işlenirken zayiat vermez. Ama sıcak eti üst üste koyarsanız yanma yapar, renk değiştirir ve bakteri oluşturur. Bu da insan sağlığı açısından ciddi risk taşır" diye konuştu.

Federasyon olarak yıllardır vatandaşları bilinçlendirmeye çalıştıklarını dile getiren Yardımcı, "Biz yıllardır televizyonlarda, basında vatandaşlara nasıl saklama yapılacağını anlatıyoruz. Hanımefendilere özellikle söylüyoruz; kurban eti hemen poşete koyulup dolaba atılmaz. Bu bilinç oluştuğu için Türkiye genelinde et zayiatı yüzde 25-30 seviyelerinden yüzde 3-5'e kadar düştü" dedi.

'İLK GÜNÜ ETLERİN DOĞRU MUHAFAZA EDİLMESİNE AYIRIN'

Bayram süresince kasapların vatandaşın mağdur olmaması için hizmet vereceğini ifade eden Yardımcı, "Tüm esnafımız açık olacak. Vatandaşlarımız etlerini getiriyor, bizler de 24 saat muhafaza edip ertesi gün hazırlamasını yapıyoruz. Çünkü et temel gıda maddesi. Sağlıklı tüketilmesi gerekiyor" dedi.Etin insan sağlığı açısından önemine dikkati çeken Yardımcı, "Et; fosfor, kalsiyum ve protein açısından çok önemli bir besin. İnsan vücudunda kan hücrelerini yenileyen temel gıda maddelerinden biridir. Bu nedenle doğru saklanması gerekiyor. Vatandaşlarımız kurbanın ilk günü etlerini doğru şekilde muhafaza etmeye zaman ayırmalı" diye konuştu.

'MERDİVEN ALTI KIYMA ÇEKİMİNE DİKKAT'

Bayram döneminde 'merdiven altı' diye tabir edilen işletmelerde yapılan kıyma çekimine karşı da uyarılarda bulunan Yardımcı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu konuda genelge yayımladığını söyledi. Hijyen koşullarına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Yardımcı, "Berberde, bakkalda, lokantada kıyma çekilmez. Herkes kendi işini yapmalı. Hijyen kurallarına uymayan işletmelere ağır cezalar uygulanacak. Vatandaşlarımız sadece yetkili ve hijyenik işletmeleri tercih etmeli" dedi. Vatandaşların kurbanlık alırken sağlık raporlarını mutlaka kontrol etmesi gerektiğini de söyleyen Yardımcı, "Tarım Bakanlığı'nın verdiği sağlık raporları ve pasaportlar önemli. Vatandaşlarımız dini vecibelere uygun, sağlıklı kurbanlıkları tercih etmeli" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Mustafa Günay, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güzelbahçe Belediye Başkanı Gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafik cezası yiyince mutlu oldu, polisleri tek tek tebrik etti Trafik cezası yiyince mutlu oldu, polisleri tek tek tebrik etti
Gazze’deki soykırım saldırılarına katılan İsrail askeri intihar etti Gazze'deki soykırım saldırılarına katılan İsrail askeri intihar etti
Gaziantep’te acı olay: Geri manevra yaparken 1,5 yaşındaki torununu ezdi Gaziantep'te acı olay: Geri manevra yaparken 1,5 yaşındaki torununu ezdi
Tahliye sırasında Özel’in makam katında kaydedilen görüntüler ortaya çıktı Tahliye sırasında Özel'in makam katında kaydedilen görüntüler ortaya çıktı
Icardi için yolun sonu Okan Buruk’un raporu ortaya çıktı Icardi için yolun sonu! Okan Buruk'un raporu ortaya çıktı
Annesini toprağa verdikten bir gün sonra hayatını kaybetti Annesini toprağa verdikten bir gün sonra hayatını kaybetti
Özgür Özel’in TBMM’deki “unvanı“ değişti Özgür Özel'in TBMM'deki "unvanı" değişti
Aziz Yıldırım: Bu akan kanı biz durduracağız Aziz Yıldırım: Bu akan kanı biz durduracağız
Galatasaray’ın tavrı belli Benfica’dan Yunus Akgün için yeni hamle Galatasaray'ın tavrı belli! Benfica'dan Yunus Akgün için yeni hamle
AK Parti’den CHP Genel Merkezi’nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz
5 kişilik aile yan yana toprağa verildi Muhtarın sözleri kahretti: Çocuklar paramparça olmuş 5 kişilik aile yan yana toprağa verildi! Muhtarın sözleri kahretti: Çocuklar paramparça olmuş
Dursun Özbek’ten “Icardi’yi bize verme şansınız var mı“sorusuna güldüren yanıt Dursun Özbek'ten "Icardi’yi bize verme şansınız var mı?"sorusuna güldüren yanıt
Mantar toplarken ayı saldırısına uğradı Mantar toplarken ayı saldırısına uğradı

09:53
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır’ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır'ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
09:35
50 yılık çikolata devi iflas bayrağını çekti
50 yılık çikolata devi iflas bayrağını çekti
07:57
Kılıçdaroğlu operasyonu çekti Genel merkezde çalışan 24 kişi işten çıkarıldı
Kılıçdaroğlu operasyonu çekti! Genel merkezde çalışan 24 kişi işten çıkarıldı
07:29
Güzelbahçe Belediyesi’ne operasyon Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında
Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon! Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında
07:02
Kılıçdaroğlu ilk röportajı verdi: İktidar yürüyüşümüz başlamıştır arınacağız, kazanacağız
Kılıçdaroğlu ilk röportajı verdi: İktidar yürüyüşümüz başlamıştır; arınacağız, kazanacağız
06:04
Eski eşinin evine molotofkokteyli attı Doğalgaz kombisi bomba gibi patladı
Eski eşinin evine molotofkokteyli attı! Doğalgaz kombisi bomba gibi patladı
05:39
ABD ordusu İran’a saldırdı Art arda patlama sesleri duyuldu
ABD ordusu İran'a saldırdı! Art arda patlama sesleri duyuldu
05:35
Şili’de 6,9 büyüklüğünde deprem Tsunami açıklaması geldi
Şili'de 6,9 büyüklüğünde deprem! Tsunami açıklaması geldi
02:47
Trump’tan İran’a nükleer çağrı: Zenginleştirilmiş uranyum yok edilmeli
Trump’tan İran’a nükleer çağrı: Zenginleştirilmiş uranyum yok edilmeli
02:10
Özgür Özel, genel başkanlık mührünü Süreyya Öneş Derici’ye emanet etti
Özgür Özel, genel başkanlık mührünü Süreyya Öneş Derici'ye emanet etti
23:49
İran’ın 3 kentinde patlama sesleri
İran'ın 3 kentinde patlama sesleri
23:27
Arabasında iki saat uyuyakaldı, görme yetisini yüzde 90 kaybetti
Arabasında iki saat uyuyakaldı, görme yetisini yüzde 90 kaybetti
23:21
İddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i grup başkanlığından da alacak
İddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i grup başkanlığından da alacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 10:21:03. #.0.5#
SON DAKİKA: Güzelbahçe Belediye Başkanı Gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.