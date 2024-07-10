Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti

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(İZMİR) - Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i makamında ziyaret etti.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay beraberinde Belediye Meclis üyeleri, CHP İlçe Başkanı Devrim Seyrek ve CHP İlçe yöneticileri, Kadın Kolları, Gençlik Kolları ile birlikte 50 kişilik heyetle Ankara'ya gitti.

Heyet, Anıtkabir'i ziyaret ederek Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzuruna çıktı. Daha sonra TBMM'de CHP grup toplantısına katılan Başkan Günay ve beraberindeki heyet, ardından Genel Başkan Özgür Özel'i TBMM'deki makamında ziyaret etti. Ziyarette CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü İzmir Milletvekili Deniz Yücel ile CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan da bulundu. Genel Başkan Özel, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Genel Başkan Özgür Özel'e davet

Belediye Başkanı Günay, Özel'i, önümüzdeki günlerde yapacağı 100 Günlük Proje Lansmanı'na davet etti. Günay, bu ziyaretin ilçe için büyük bir onur olacağını ve Güzelbahçe'nin tanıtımına önemli katkı sağlayacağını söyledi. Özgür Özel, programının uygun olması halinde lansmana katılmak istediğini belirtti.

Yelki Spor'a "Özel" destek

Heyette yer alan Yelki Spor Kulübü Başkanı ve Belediye Meclis üyesi Ali Turan da Özgür Özel'e, isminin yazdığı 45 numaralı Yelki Spor formasını hediye etti. Hediye için teşekkür eden Özel, "Mücadele ettiği ligde birinci olup yeni başarılar kazanmalarını temenni ediyorum. Artık ben de bir Yelki Spor taraftarıyım" dedi.