Güzellik Merkezinde Gizli Çekim İddiası

Sağlık Bakanlığı, İstanbul'da bir güzellik merkezinde kadın müşterilerin gizlice çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşıldığı yönündeki iddialar üzerine inceleme başlatıldığını, söz konusu merkezin faaliyetinin durdurulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'da faaliyet gösteren bir güzellik merkezinde kadın müşterilerin görüntülerinin gizlice çekildiği ve sosyal medya platformlarında paylaşıldığı yönündeki iddialar üzerine Bakanlığımızca inceleme/soruşturma başlatılmış ve söz konusu merkezin faaliyeti durdurulmuştur."