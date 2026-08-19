Güzin Büyükerşen'in Cenazesine Katılım - Son Dakika
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Güzin Büyükerşen'in Cenazesine Katılım

Güzin Büyükerşen\'in Cenazesine Katılım
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Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen'in kız kardeşi Güzin'in cenazesinde taziyede bulundu.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, eski Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in hayatını kaybeden kız kardeşi Güzin Büyükerşen'in (78) cenazesine katıldı.

Eski Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in 2 yıldır kanser tedavisi gören kız kardeşi Güzin Büyükerşen, evinde hayatını kaybetti. Güzin Büyükerşen için Mahmut Sami Ramazanoğlu Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Taziyeleri camide, Yılmaz Büyükerşen kabul etti. Cenazeye; Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Yeni Parti Eskişehir milletvekili İbrahim Arslan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ile belediye başkanları katıldı. Güzin Büyükerşen'in cenazesi, kılınan namazın ardından Esentepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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