Gyirong'daki heyelanda can kaybı 43'e çıktı, 519 kişi kayıp - Son Dakika
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Gyirong'daki heyelanda can kaybı 43'e çıktı, 519 kişi kayıp

Gyirong\'daki heyelanda can kaybı 43\'e çıktı, 519 kişi kayıp
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Çin'in Gyirong Sınır Kapısı'nda 26 Ağustos'ta meydana gelen heyelanda ölü sayısı 43'e yükseldi. Aralarında 261 yabancı uyruklunun da bulunduğu 519 kişiden haber alınamazken, kimlik tespiti için 60'tan fazla adli tıp uzmanı bölgede çalışıyor.

GYİRONG, 7 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'ne bağlı Gyirong Sınır Kapısı'nda 26 Ağustos'ta yaşanan heyelanda hayatını kaybeden bazı kişilerin kimlikleri doğrulandı.

Heyelan acil kurtarma komuta merkezinden pazartesi günü yapılan açıklamada, cumartesi günü saat 18.00 itibarıyla heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısının 43'e yükseldiği ve aralarında 23 ülkeden 261 yabancı uyruklu kişinin de bulunduğu 519 kişiden haber alınamadığı belirtildi.

Hayatını kaybedenlerin kimliklerini tespit etmek amacıyla uzman bir ekip kurulmuş durumda. 60'tan fazla adli tıp uzmanı bölgeye gönderilirken, gelişmiş cihazlarla donatılmış üç özel laboratuvar faaliyetlerini sürdürüyor.

Yetkililerin verdiği bilgilere göre kimlik tespit çalışmaları, ilgili Çin yasa ve yönetmelikleri titizlikle takip edilerek ve uluslararası uygulamalar tam referans alınarak yürütülüyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Gyirong'daki heyelanda can kaybı 43'e çıktı, 519 kişi kayıp - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gyirong'daki heyelanda can kaybı 43'e çıktı, 519 kişi kayıp - Son Dakika
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