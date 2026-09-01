Gyirong'daki Heyelanda Hayatını Kaybeden 16 Kişi İçin Xizang'da Anma Töreni: 546 Kayıp - Son Dakika
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Gyirong'daki Heyelanda Hayatını Kaybeden 16 Kişi İçin Xizang'da Anma Töreni: 546 Kayıp

Gyirong\'daki Heyelanda Hayatını Kaybeden 16 Kişi İçin Xizang\'da Anma Töreni: 546 Kayıp
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Çin'in Xizang Özerk Bölgesi'ne bağlı Gyirong ilçesindeki Çin-Nepal sınır kapısı ve kurtarma alanlarında, Nepal'deki buzul çökmesinin tetiklediği sel ve heyelan sonucu hayatını kaybeden 16 kişi için anma töreni düzenlendi. Törenlere kurtarma ekipleri, yerel yetkililer ve bölge sakinleri katılarak saygı duruşunda bulundu; felakette 546 kişiden haber alınamıyor.

GYİRONG, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi'nin Gyirong ilçesinde meydana gelen heyelanda hayatını kaybedenler için anma törenleri düzenlendi.

Salı sabahı Xigaze Kamu Güvenliği Bürosu'nun Gyirong Sınır Kapısı şubesinde ve kurtarma alanlarında düzenlenen törenlerde kurtarma ekipleri, yerel yetkililer ve bölge sakinleri hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

Nepal'in yüksek kesimlerinde bir buzulun çökerek sel ve heyelanları tetiklemesi sonucu, Çin'in güneybatısındaki Xizang Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan Çin-Nepal sınır kapısında 16 kişi hayatını kaybederken, 546 kişiden haber alınamıyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Gyirong'daki Heyelanda Hayatını Kaybeden 16 Kişi İçin Xizang'da Anma Töreni: 546 Kayıp - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gyirong'daki Heyelanda Hayatını Kaybeden 16 Kişi İçin Xizang'da Anma Töreni: 546 Kayıp - Son Dakika
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