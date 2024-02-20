Haaretz: İsrail\'in şimdiye kadarki en kötü hükümeti ülkeyi yakmak istiyor

İsrail'deki Haaretz gazetesi, Ramazan ayı boyunca ibadet edenlerin Mescid-i Aksa'ya girişine kısıtlama getirme kararını sert bir şekilde eleştirerek, Binyamin Netanyahu hükümetini ülkeyi yakmak istemekle suçladı.
Haaretz gazetesi, "İsrail'in şimdiye kadarki en kötü hükümeti ülkeyi yakmak istiyor" başlıklı başyazıda, hükümetin, Ramazan ayında ibadet edenlerin Mescid-i Aksa'ya girişine kısıtlama getirilmesine ilişkin kararını tartıştı.
Sert eleştirilerin yer aldığı yazıda, kısıtlama kararı, "bu korkunç hükümetin, Gazze Şeridi saldırılarının başlangıcından bu yana aldığı en tehlikeli karar" olarak nitelendirildi.
Başyazıda, "Önümüzdeki ay başlayacak Ramazan ayı, Hamas sözcülerinin yalan söylediğini ve İsrail'in yürüttüğü savaşın tüm Müslüman halkına veya Filistin halkına karşı değil, Hamas'a karşı olduğunu kanıtlamak için mükemmel bir fırsat olabilirdi." ifadelerine yer verildi.
İsrail tarihinin en kötüsü olarak nitelenen hükümetin, ülkeyi yakmak isteyen ve devleti çöküşün eşiğine iten başarısız bir devlet adamı tarafından (Binyamin Netanyahu) yönetildiğine dikkat çekilen başyazıda, "İsrail'in uçuruma doğru gittiği" uyarısına bulunuldu.
Başyazıda, "hükümetin fırsatları boşa harcamakla kalmadığı aksine Ramazan ayını Filistinlilerle olan çatışma ateşini daha da körüklemek için bir fırsat olarak kullandığı" vurgusu yapıldı.
İsrail Başbakanlığından dün yapılan açıklamada, Filistinlilerin Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya girişine ilişkin "güvenlik koşulları değerlendirilerek dengeli bir karar alındığı" ifade edilmişti.
İsrail basınında çıkan haberlerde ise İsrail vatandaşı Filistinlilerden de belirli yaşın altındakilerin Mescid-i Aksa'ya girişinin yasaklanacağı belirtilmişti.
İsrail polisi, 7 Ekim 2023'ten bu yana cuma günleri başta olmak üzere Mescid-i Aksa'ya girişlere kısıtlama getiriyor.
İsrail'in geçmişte Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri Filistin coğrafyasında tansiyonu yükseltmiş, 2021'in Ramazan ayında Aksa'ya düzenlediği baskın İsrail içindeki şehirler, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da olaylar çıkmasına yol açmıştı. Bölgedeki gerilim İsrail'in Gazze'ye 11 gün süren şiddetli saldırılarına yol açmıştı.
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