HABAŞ patlamasında ölen 18 işçiden biri Menemen'de toprağa verildi - Son Dakika
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HABAŞ patlamasında ölen 18 işçiden biri Menemen'de toprağa verildi

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HABAŞ patlamasında ölen 18 işçiden biri Menemen\'de toprağa verildi
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HABAŞ patlamasında ölen 18 işçiden biri Menemen\'de toprağa verildi
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İzmir Aliağa'daki HABAŞ Demir Çelik tesisinde 9 Kasım Pazartesi kazan değişimi sırasında meydana gelen patlamada 18 işçi yaşamını yitirdi. Patlamada ölen makine mühendisi Kadir Kaan Özçelik (25) Menemen'de kılınan cenaze namazının ardından Ulukent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

(İZMİR) – İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik tesisinde meydana gelen patlamada yaşamını yitiren makine mühendisi Kadir Kaan Özçelik (25), Menemen'de son yolculuğuna uğurlandı.

Aliağa'nın Bozköy Mahallesi'nde bulunan HABAŞ Demir Çelik tesisinde 9 Kasım Pazartesi günü saat 11.46 sıralarında kazan değişimi çalışmaları sırasında meydana gelen patlamada 18 işçi yaşamını yitirdi. Özçelik'in 3 ay önce fabrikada çalışmaya başladığı öğrenildi.

Özçelik için Menemen Fatih Sultan Mehmet Camii'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene babası Nihat Özçelik, annesi Gülden Özçelik ve kız kardeşi Şevval Özçelik'in yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, YENİ Parti İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Menemen İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Tören sırasında Özçelik'in annesi Gülden Özçelik, kız kardeşi Şevval Özçelik ve yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Özçelik'in bir yakını ise tabutu başında Kuran-ı Kerim okudu.

Özçelik'in cenazesi, Menemen İlçe Müftüsü Hayati Yelkovan tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Menemen Ulukent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: ANKA
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