HABAŞ patlamasında ölen 3 kişinin cenazesi İzmir'de toprağa verildi - Son Dakika
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HABAŞ patlamasında ölen 3 kişinin cenazesi İzmir'de toprağa verildi

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HABAŞ patlamasında ölen 3 kişinin cenazesi İzmir\'de toprağa verildi
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HABAŞ patlamasında ölen 3 kişinin cenazesi İzmir\'de toprağa verildi
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İzmir Aliağa'daki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım'daki patlamada ölen Kadir Kaan Özçelik, Göksel Ünaldı ve Ersin Oğuz için cenaze törenleri düzenlendi. Özçelik Menemen'de, Ünaldı Aliağa'da, Oğuz Kınık'ta kılınan namazın ardından defnedildi.

İzmir'de demir çelik fabrikasındaki patlamada yaşamını yitiren Kadir Kaan Özçelik, Göksel Ünaldı ve Ersin Oğuz'un cenazeleri toprağa verildi.

Makine mühendisi Özçelik'in (25) cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Menemen ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze töreninde Özçelik'in annesi Gülden, babası Nihat ve kardeşi Şevval Özçelik gözyaşı döktü.

Törene Özçelik'in yakınlarının yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Yeni Parti İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın da katıldı.

Özçelik'in cenazesi, namazın ardından Ulukent Mezarlığı'nda defnedildi.

Patlamada hayatını kaybeden işçilerden Göksel Ünaldı'nın cenazesi, Aliağa'daki Bozköy Camisi'nde kılınan namazın ardından Bozköy Mezarlığı'nda, Ersin Oğuz'un cenazesi ise Kınık ilçesindeki Büyükoba Mahallesi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım'da patlama meydana gelmiş, 18 işçi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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