HABAŞ'ta 20 işçinin ölümü üzerine CHP önergesi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi - Son Dakika
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HABAŞ'ta 20 işçinin ölümü üzerine CHP önergesi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi

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HABAŞ\'ta 20 işçinin ölümü üzerine CHP önergesi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi
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HABAŞ\'ta 20 işçinin ölümü üzerine CHP önergesi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi
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CHP'nin HABAŞ'taki patlama ve yangını araştırmaya yönelik Meclis önergesi AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edilmedi. CHP Genel Sekreteri Rıfat Nalbantoğlu, üç hafta geçmeden aynı tesiste 20 işçinin yaşamını yitirdiğini, hiçbir kârın işçi hayatından değerli olamayacağını söyledi.

(TBMM) - CHP'nin, İzmir Aliağa'daki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlama ve yangının tüm yönleriyle araştırılması amacıyla verdiği Meclis araştırma önergesi, AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. CHP Genel Sekreteri Rıfat Nalbantoğlu, üç hafta dolmadan aynı tesiste 20 işçinin yaşamını yitirdiğini belirterek, "Hiçbir üretim hedefi, hiçbir maliyet hesabı, hiçbir kar, bir işçinin hayatından daha değerli olamaz" dedi.

Meclis Başkanvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda gündemde yer alan kanun teklifleri ve komisyonlardan gelen işlerin görüşmeleri öncesi, partilerin grup önerileri görüşüldü.

CHP Grubu, İzmir'in Aliağa ilçesinde HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlama ve yangının bütün yönleriyle araştırılması, işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerinin yeniden ele alınması, kamu denetim yeterliliğinin incelenmesi, işçi ve ailelerin haklarının korunmasına, alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla Meclis araştırma önergesi verdi.

Partisinin grup önerisi üzerine söz alan CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, HABAŞ'ta yaşananların ilk olmadığını vurgulayarak, "Ülkemizde hemen her gün ölümlü yaralanmalı iş kazası meydana gelmekte ancak bunlar ülkedeki gündem ve tartışmalar arasında kaybolmaktadır. Bunlardan sonuncusu maalesef dün İzmir'de yaşandı" dedi.

Patlamanın ardından CHP heyetinin bölgeye gittiğini kaydeden Nalbantoğlu, "Geriye dönük baktığımızda 2019, 2020, 2022, 2024, 2025 ve 2026 yılında ölümlü ve yaralanmalı çeşitli iş kazalarının meydana geldiği görülmektedir. Daha 21 Ekim'de Hakan Doğan, 5 Kasım'da da henüz 20 yaşındaki Eyüp Eğinli aynı tesislerde çalışırken yaşamını yitirmiştir. Ardından 9 Kasım'da 18 işçi daha. Yani üç hafta dolmadan, aynı tesislerde 20 emekçimizi kaybettik" ifadelerini kullandı. Nalbantoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şimdi iktidara soruyorum: Son 10 yılda bu tesis kaç kez denetlendi? Denetlemeler sonucunda hangi tespitlerde bulunuldu? Bunlarla ilgili hangi yaptırımlar uygulandı? Önlem alınması için daha kaç işçinin ölmesi gerekiyor? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, önceki denetimlerde ciddi bir sorun tespit edilmediğini söylüyor. Oysa şirketin kendi sürdürülebilirlik raporuna yansıyan verilere göre, 2025 yılında iş günü kaybına yol açan kazalar şirket çalışanlarında 109'dan 146'ya, taşeron işçilerde ise 38'den 83'e yükselmiş. Bu tablo karşısında nasıl olur da ciddi bir sorun tespit edilmez?

Dün yaşanan facianın ardından yayın yasağı getirilmesi ise ayrı bir facia. İşçilerin can güvenliğini sağlamakta gösterilmeyen hassasiyet, kamuoyunun haber alma hakkını sınırlandırmakta gösteriliyor? Niye sınırlandırıyorsunuz, Neyi gizlemeye çalışıyorsunuz? Gerçeklerin açığa çıkmasından mı korkuyorsunuz? Bu yolla iş cinayetlerinin önüne mi geçmiş olacaksınız?  Devletin görevi, işçiler öldükten sonra soruşturma başlatmak değil, işçilerin ölmesini önlemektir. Buradan açıkça çağrıda bulunuyorum: Hiçbir ihmalin, hiçbir sorumluluğun üzeri örtülmemelidir. Bütün denetim kayıtları açıklanmalı, bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütülmeli, işverenin ve ilgili kamu görevlilerinin olası sorumlulukları eksiksiz araştırılmalıdır.

Bugün dünya örneklerine bakıldığında, bu kazaların öngörülebildiği ve gerekli tedbirler alınmak yoluyla önüne geçilebildiği görülmektedir.  Hiçbir üretim hedefi, hiçbir maliyet hesabı, hiçbir kar, bir işçinin hayatından daha değerli olamaz. Bugün baktığımızda başta Avrupa olmak üzere birçok ülkenin; Yasal reformlar, teknolojik entegrasyon, katı ve şeffaf denetim mekanizmaları ve kültürel dönüşümle son otuz yılda ölümlü iş kazalarını yarıdan fazla yani yüzde 57'nin üzerinde azaltmayı başardığını görüyoruz. Biz niye başaramıyoruz? Bizim neyimiz eksik? Bizim insanımız daha mı az değerli? Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu facianın ve sorumluların ortaya çıkarılması sürecinin sonuna kadar takipçisi olacağımızı belirtiyor, Meclisin de bu konuda gerekli adımları atacağına inanıyorum."

CHP'nin araştırma önergesi AK Parti ve MHP'nin oylarıyla kabul edilmedi.

Kaynak: ANKA
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