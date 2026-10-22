Haber-İş, Türk Telekom'da yüzlerce işçinin baskıyla ayrılmaya zorlandığını öne sürdü - Son Dakika
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Haber-İş, Türk Telekom'da yüzlerce işçinin baskıyla ayrılmaya zorlandığını öne sürdü

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Haber-İş, Türk Telekom\'da yüzlerce işçinin baskıyla ayrılmaya zorlandığını öne sürdü
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Türkiye Haber-İş Sendikası Başkanlar Kurulu, Türk Telekom'daki işten çıkarmaları protesto ederek son aylarda yüzlerce çalışanın baskı, mobbing ve tehditle işten ayrılmaya zorlandığını öne sürdü. Sendika, işten çıkarmaların durdurulmasını ve ARTES'in açıklanmasını istedi.

(ANKARA) - Türkiye Haber-İş Sendikası, Türk Telekom'da yaşanan işten çıkarmalara tepki gösterdi. Sendika tarafından yapılan açıklamada, "Türk Telekom'da işçi kıyımına son verin. İşçinin ekmeğiyle oynamaktan vazgeçin" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Haber-İş Sendikası Türk Telekom'da yaşanan işten çıkarmalar sonrası Başkanlar Kurulu'nu topladı. Toplantının ardından Başkanlar Kurulu bildiri yayımladı.

Bildiride, Türk Telekom'da çalışanların işten ayrılmaya zorlandığını ve şehirler arası tayin uygulamalarıyla karşı karşıya bırakıldığı belirtilerek, işten çıkarmaların durdurulması, çalışanların haklarının korunması ve taşeronlaşma uygulamalarının açıklığa kavuşturulması istendi.

Bildiride, "Türk Telekom'da işçi kıyımına son verin. İşçinin ekmeğiyle oynamaktan vazgeçin" ifadelerini kullanarak, çalışanların iş güvencesinin korunmasını istedi.

Yılın başında uygulamaya konulan ARTES isimli taşeron uygulamasının giderek yaygınlaştığına işarete edilen bildiride, son aylarda yüzlerce işçinin "baskı, mobbing ve tehdit" yoluyla işten ayrılmaya zorlandığı öne sürüldü. Bildiride, şöyle devam edildi:

"Son aylarda yüzlerce işçinin mobbing, baskı ve tehdit yoluyla işten ayrılmaya zorlandığına ilişkin gelişmeler, Türk Telekom'da yaşanan tablonun vahametini gözler önüne sermektedir. Üstelik çalışanlar üzerindeki baskı, teşvik adı altında sunulan işten ayrılma teklifleriyle sınırlı kalmamaktadır. Bu teklifleri kabul etmeyen çalışanlar, bu kez şehirlerarası tayin uygulamalarıyla karşı karşıya bırakılmaktadır.

Devletimizin aileyi koruma ve güçlendirme politikaları ortadayken, çalışanları ailelerinden kopma ya da işlerini kaybetme ikilemine sürükleyen uygulamalara izin verilmemelidir. Aileyi korumak ortak sorumluluğumuzsa, işçinin ailesini ve geleceğini tehdit eden bu uygulamalara da dur denilmelidir."

Türkiye Haber-İş Sendikası Başkanlar Kurulu, Türk Telekom yönetiminden şu taleplerde bulundu:

"İşten çıkarmaların durdurulması ve işten çıkarılan çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesi,

Baskı, mobbing ve tehdit yoluyla çalışanların işten ayrılmaya zorlanmasına son verilmesi,

ARTES taşeron uygulamasının çalışanların iş güvencesi, kurumun kurumsal kapasitesi ve haberleşme güvenliği üzerindeki etkilerinin şeffaf biçimde açıklanması,

Çalışanların sendikal haklarına ve demokratik iradesine saygı gösterilmesi,

Çalışanların sorunlarının çözümü için sendikayla etkin bir diyalog mekanizmasının işletilmesi."

Kaynak: ANKA
Türk TelekomTürkiyeSendikaEkonomiGüncelSon Dakika

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