Haberlere göre Beyaz Saray yakınındaki saldırıda en az 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

WASHİNGTON, 13 Kasım (Xinhua) -- ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray yakınlarındaki olay yerinde nöbet tutan polis, 12 Kasım 2026.

ABD basınında perşembe günü yer alan haberlere göre, günün erken saatlerinde başkent Washington'daki Beyaz Saray yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda en az bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. (Fotoğraf: Li Rui/Xinhua)