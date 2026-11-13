Haberlere göre Beyaz Saray yakınındaki saldırıda en az 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Haberlere göre Beyaz Saray yakınındaki saldırıda en az 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD basınında perşembe günü yer alan haberlere göre, başkent Washington'da Beyaz Saray yakınlarında günün erken saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
WASHİNGTON, 13 Kasım (Xinhua) -- ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray yakınlarındaki olay yerinde nöbet tutan polis, 12 Kasım 2026.
ABD basınında perşembe günü yer alan haberlere göre, günün erken saatlerinde başkent Washington'daki Beyaz Saray yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda en az bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. (Fotoğraf: Li Rui/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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