Hablemitoğlu Cinayeti Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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Hablemitoğlu Cinayeti Davası Devam Ediyor

Necip Hablemitoğlu'nun cinayeti davasında, FETÖ elebaşının aralarında bulunduğu 10 sanık yargılanıyor.

31.10.2024 18:46
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Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun, 18 Aralık 2002'de Ankara Çankaya'daki evinin önünde öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile emekli albay Levent Göktaş'ın da aralarında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmanın bugünkü celsesine, davanın tek tutuklu sanığı Nuri Gökhan Bozkır ile başka davadan hükümlü Enver Altaylı bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklar Levent Göktaş, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Aydın Köstem ve Mehmet Narin ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak o dönem ABD Büyükelçiliği'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Aslıhan Uslu Yıldız, olay günü büyükelçilik lojmanlarının ve Hablemitoğlu'nun evinin bulunduğu Portakal Çiçeği Sokak'ta görevli olduğunu, cinayete ilişkin bir bilgisinin bulunmadığını söyledi.

Tanık beyanının ardından görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, sanık Bozkır'ın tutukluluk halinin, diğer sanıkların ise adli kontrolünün devamını talep etti.

Savcı, FETÖ elebaşı Gülen'in nüfus kayıt durumunun Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yabancı ülke makamlarına sorulmasını istedi.

Savcının görüşünün ardından beyanda bulunan tutuklu sanık Nuri Gökhan Bozkır, duruşma savcısı Zafer Ergün'ü gerçek failleri aramamakla suçlayarak, şu beyanda bulundu:

"Bu bir cinayet davası. Savcı somut delilleri saklamasına rağmen mahkemeniz buldu, teşekkür ediyorum. Benim bu görüntülerdeki şahıslar arasında olmadığım net olarak anlaşılmaktadır. Sayın savcımız tanık olarak dinlenilen Kemalettin Özdemir'i koruyan sorular sordu, Abdurrahman Şimşek ise huzurunuzda yalan söyledi. Gerçek suçlulara takipsizlik veriliyor. Ben somut delillerdeki hiçbir görüntüde yokum beraatimi talep ediyorum."

Beyanda bulunan sanık Enver Altaylı da savcı Ergün'ün kanunsuzluk yaptığını ve makamına layık olmadığını ileri sürdü.

Sanık emekli albay Levent Göktaş ise il dışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep ederek, Hablemitoğlu'nu takip eden şüphelilerin fotoğraflarının "Kapan" sistemine gönderilip kimliklerinin tespit edilebileceğini söyleyerek, mahkemeye sunulan HTS raporlarının hatalı olduğunu iddia etti.

Diğer sanıklar da adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını isteyerek, mahkemeden beraat talebinde bulundu.

Sanık ve avukatlarının, dosyaya gelen evrak ile dinlenen tanıklara ilişkin beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu ve tutuksuz sanıkların mevcut hallerinin devamına, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölüm kaydına ilişkin mahkemeye ulaşan bir belge olmaması nedeniyle yakalama emrinin infazının beklenilmesine karar verdi.

Duruşma, 2 Ocak 2025'e ertelendi.

İddianameden

FETÖ'ye ilişkin çalışmalar yapan Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de Çankaya'daki evinin önünde başından vurularak öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yanı sıra Mustafa Özcan, Enver Altaylı, Aydın Köstem "tasarlayarak öldürmeye azmettirmek", emekli albaylar Levent Göktaş ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ile emekli binbaşı Fikret Emek "tasarlayarak öldürmek" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası istemiyle yargılanıyor.

Eski yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır ve FETÖ firarisi Serhat Ilıcak'ın "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 20 yıla kadar hapsi istenen davada, Göktaş'ın emir astsubayı Mehmet Narin'in de "suç örgütüne üyelik"ten 4 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Mahkeme, 18 Mayıs 2023'teki celsede tutuklu sanıklar Göktaş, Altaylı, Bozkır, Mumcuoğlu, Köstem ve Emek'i "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakmıştı.

Mahkeme, adli kontrol tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle sanık Bozkır hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartmıştı. Bozkır, 2 Ocak'ta Ankara'da yakalanmış, adli kontrol şartlarına uymadığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hablemitoğlu Cinayeti Davası Devam Ediyor - Son Dakika

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