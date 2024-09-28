Hacı Abdullah Halife'yi Anma Etkinliği - Son Dakika
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Hacı Abdullah Halife'yi Anma Etkinliği

Hacı Abdullah Halife\'yi Anma Etkinliği

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde Hacı Abdullah Halife anma etkinliği düzenlendi, dualar okundu.

28.09.2024 18:17
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Giresun'un Yağlıdere ilçesinde, Yavuz Sultan Selim'in Trabzon Valiliği sırasında hocalığını yaptığı belirtilen Hacı Abdullah Halife'yi anma etkinliği gerçekleştirildi.

İlçenin Üçtepe Beldesi'ne bağlı Tekke köyünde Ahilik Haftası kapsamında düzenlenen anma programında dualar edildi.

Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Yakınoğlu, Hacı Bektaş-ı Veli'nin "Bir olalım, diri olalım, diri olalım" sözünün ahiliğin özünü oluşturduğunu söyledi.

Sosyal, iktisadi ve siyasi hayatta önemli bir yer tutan ahilik teşkilatının aynı zamanda Anadolu'nun İslamlaşması ve Türk yurdu olarak gelişmesinde büyük rol oynadığını belirten Yakınoğlu, "Hoca Ahmet Yesevi'lerin, Mevlana'ların, Yunus Emre'lerin, Hacı Bektaş-ı Veli'lerin ve bunlar gibi sayısız tasavvufun, Anadolu'nun İslamlaşmasında büyük rolü ve emeği bulunmaktadır. İşte Hacı Abdullah Halife Hazretleri de Anadolu'nun bu manevi mimarlarından bölgemize düşen büyük bir zat ve büyük bir manevi değeridir." dedi.

MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal ise ahiliğin özündeki akıl, bilim, çalışma, ahlak ve adaletin önemine dikkati çekerek, bunları gelecek nesillere öğretmek gerektiğini vurguladı.

Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş da etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise tarih, kültür, örf, adet ve geleneklerin çok iyi bilinmesi gerektiğini belirtti.

Konuşmaların ardından, Hacı Abdullah Halife'nin Tuğlacık Mahallesi'ndeki türbesi ziyaret edildi.

Kaynak: AA

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