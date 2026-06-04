Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde Yapay Zeka Laboratuvarı Açıldı

(ANKARA) - Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Yapay Zeka ve Veri Bilimi Laboratuvarı açıldı. Açılışta konuşan akademisyenler ve sektör temsilcileri, yapay zekanın artık geleceğin değil, bugünün gerçeği olduğunu vurguladı.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Yapay Zeka ve Veri Bilimi Laboratuvarı'nın açılışında konuşan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fırat Purtaş, kendileri için heyecanlı bir gün olduğunu belirterek, "Üniversitemiz için önemli bir teknoloji laboratuvarlarının açılışını birlikte gerçekleştiriyoruz. Bundan dolayı son derece heyecan duyduğumuz ve mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.

İİBF İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasin Erdem Çevik'e teşekkür eden Purtaş, "Yasin Erdem Hoca hem İnnova Girişim Çözümleri Ana Şirketi ile temas kurmakta, özellikle Genel Müdür Emre Bey üzerinden bu süreci yürütmektedir. Bugünkü hazırlıkları hazırlamakta da çok büyük emek verdi. Kendisine fakültem ve üniversitem adına teşekkürü bir borç biliyorum" ifadelerini kullandı.

Yapılan bu işin tamamıyla öğrencilere, gençliğe, geleceğe yönelik olduğunu belirten Purtaş, şöyle konuştu:

"Biz tabii ki dünyanın, teknolojinin, insanlığın değişimine, dönüşümüne ayak uydurmaya çalışan, yön vermeye çalışan bir fakülteyiz. Bu amaçla teknolojik yeniliklerin de gerisinde kalmamaya gayret ediyoruz ve yaşadığımız çağda özellikle yapay zekaya ilişkin gelişmeler o kadar baş döndürücü hızda devam etmekte ki sosyal bilim alanında bu teknolojilerin kullanımı konusunda bu laboratuvarların önemli bir ihtiyacı karşılayacağına inanıyorum. Türkiye'nin uluslararası sistem içerisinde bulunduğu coğrafyadaki barış ve huzurun kalkınma ve refahın öncüsü olma vizyonunu da yansıtıyor. Bu anlamda bugünkü açılışın fakültemize kazandırılan laboratuvarların hayırlı olmasını diliyor, teşriflerinizden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyoruz."

"İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ ÇAĞ TARİHİN EN HIZLI DEĞİŞİM DÖNEMLERİNDEN BiRİDİR"

İnnova Genel Müdürü Huzeyfe Yılmaz da açılışta yaptığı konuşmasında, Türk Telekom'un teknoloji iştiraki Innovo olarak anlamlı bir projeye katkı vermenin büyük mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "İnnova 27 yıllık tecrübesi ve 1300'ü aşkın çalışanıyla dijital dönüşümden yapay zekaya, bulut bilişimden siber güvenliğe, akıllı teknolojilerden saha operasyonlarına kadar birçok alanda ülkemize değer katacak projeler üretmeye devam ediyor. Ancak biliyoruz ki teknolojinin asıl gücü makinelerde değil, insanlardadır. Bir ülkenin geleceğini laboratuvarlar değil, o laboratuvarlarda yetişen insanlar verirler" dedi.

Bugün dünyaya yön veren ülkelerin başarılarının temelinde güçlü eğitim kurumları, araştırma kültürü ve nitelikli insan kaynağı olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Bu nedenle eğitime yapılan her yatırımın aslında geleceğe yapılan yatırım olduğuna da inanıyoruz. Tabii burada gençlerimiz, üniversite öğrenci arkadaşlarımız da var. Bugün açılışını yaptığımız laboratuvar sadece bilgisayarların bulunduğu sınıflar olmamalıdır. Burası fikirlerin projeye, projelerin ürüne, hayallerin gerçeğe dönüştüğü bir merkez olmalıdır. Burası merak edenlerin, araştıranların, deneyenlerin ve üretenlerin bir yeri olmalı diye düşünüyoruz. Tabii içinde bulunduğumuz çağ, tarihin en hızlı değişim dönemlerinden biridir" diye konuştu.

Yılmaz, telefonun 50 milyon kullanıcıya ulaşmasının 75 yıl sürdüğünü hatırlatarak, şu ifadelere yer verdi:

"Televizyonun 13 yıl, internetin dört yıl, ChatGPT ise birkaç haftada bu 50 milyon kullanıcıya ulaşmış oldu. Artık değişimin hızı baş döndürücü bir hale gelmiş durumda. Tabii böyle bir dünyada geleceği bekleyenler değil, geleceği tasarlayanlar öne çıkacak ve ben inanıyorum ki o geleceği tasarlayacak gençlerin inşallah bir kısmı da burada bulunuyor. Bu laboratuvarın amacı da tam olarak bu yapay zeka, robotik sistemler, büyük veri, nesnelerin interneti artık geleceğin konusu değil, bugünün gerçeğidir. Bu dönüşümü yalnızca, bu dönüşümün yalnızca izleyicisi değil, mimarı olmalıyız. Ülkemizin bütün buradaki genç arkadaşlarım için söylüyorum. Sizlerin enerjisine, cesaretine ve hayallerine ihtiyacı var. İnşallah bu şeyle birlikte yani soru soralım, merak edelim, deneyelim, üretelim ama ancak asla vazgeçmeyelim diyorum."

Innovo olarak gençlerimizin yanında olmaya, üniversite, sanayi işbirliklerini güçlendirmeye, bilgi birikimimizi paylaşmaya devam edeceğiz. Çünkü inanıyoruz ki Türkiye'nin teknoloji geleceği sahip olduğu kaynaklarla değil yetiştir insanlarla şekillenecektir. Bu anlamlı projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen başta Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı hocamız olmak üzere tüm akademisyenlere, sevgili dekanımıza ve İnnova'daki çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Diliyorum ki bugün açılışını yaptığımız bu laboratuvarlar yalnızca teknoloji üreten değil, geleceğe yön veren gençlerin yetiştiği merkezler olsun. Bu güzel işbirliğinin artarak devam etmesini temenni ediyorum."

BOSTANCI: "YAPAY ZEKANIN VARACAĞI SINIRLAR DA İNSANİ OLANIN SINIRLARI İÇİNDEDİR"

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı da geçmişte yapılan tüm teknolojik gelişmelerin insanları biraz ürktüğünü söyledi. Bostancı, "Bu dünyanın dışında herhangi bir yabancıyı, farklı olanı, tuhafı, sıra dışını düşünmemiz mümkün değil. Her ne varsa insana ait. Ne varsa insani dedik. Her şey insani olana ilişkindir. Dolayısıyla bu zavallı yapay zekanın da varacağı sınırlar insani olanın sınırları içindedir. Dolayısıyla bunlardan faydalanmaya, bunları kullanmaya, bunları hayatımızı kolaylaştırıcı şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Eleştirilerle birlikte bütün çabaları gösteren arkadaşlarımıza tekrar çok teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmalarının ardından Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı, İnnova Genel Müdürü Huzeyfe Yılmaz'a plaket takdim etti. Prof.Dr. Bostancı, İİBF Dekanı Prof. Dr. Fırat Purtaş ve Yılmaz ile birlikte Yapay Zeka ve Veri Bilimi Laboratuarı'nın açılışını yaptı, ardından laboratuvarlar gezildi. Laboratuvar gezintisinin sonrasında "Öğrenen Makineler, Öğreten insanlar: Yapay Zeka Çağında Akademinin Geleceği" açılış dersi yapıldı.