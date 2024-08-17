Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a Yürüyüşünün 753'üncü Yıl Dönümü Etkinlikleri - Son Dakika
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Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a Yürüyüşünün 753'üncü Yıl Dönümü Etkinlikleri

Hacı Bektaş Veli\'nin Hakk\'a Yürüyüşünün 753\'üncü Yıl Dönümü Etkinlikleri

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen etkinliklere binlerce kişi katılarak Alevi Bektaşi inancına göre kutsal kabul edilen mekanları ziyaret ediyor.

17.08.2024 11:50
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Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine, Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a Yürüyüşünün 753'üncü Yıl Dönümü Etkinliklerine katılmak için gelenler, Alevi Bektaşi inancına göre kutsal kabul edilen mekanları ziyaret ediyor.

İlçede dün başlayan ve pazar akşamı sona erecek anma etkinliklerine yurt içi ve dışından binlerce kişi katılıyor. Vatandaşlar, Alevi Bektaşi inancına göre kutsal kabul edilen alanlar başta olmak üzere çeşitli mekanları gezerek dua ediyor.

Hacı Bektaş Veli'nin 13'üncü yüzyılda Anadolu'ya gelmesinin ardından talebe yetiştirmek için oluşturulan ve kendi adını taşıyan külliyenin yanı sıra Aslanlı Çeşme ve türbeler de çok sayıda ziyaretçi çekiyor.

Burada dua eden katılımcılar, külliyede kullanılan eşyaların sergilendiği müze ve diğer eklentileri de geziyor.

Yunus Emre, Pir Sultan Abdal ve Aşık Veysel gibi tanınmış isimlerin heykellerinin bulunduğu alanda fotoğraf çektiren ziyaretçiler, 17 Mayıs 2002'deki vefatının ardından vasiyeti üzerine ilçeye defnedilen Aşık Mahsuni Şerif'in kabrinde de dua ediyor.

Ziyaretçiler özellikle ilçe girişindeki Çilehane mevkisinde Hacı Bektaş Veli'nin inzivaya çekilerek ibadet ettiği bilinen mağaranın çıkış noktası olan ve günahkarların geçemeyeceğine inanılan "delikli taş"ta yoğunluk oluşturuyor.

"Delikli taştan kalbi temiz insanlar geçebilir"

Kahramanmaraş'tan gelen Sait Bilge, AA muhabirine, delikli taştan zorlanmadan geçmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Allah herkese rızık versin, birlik ve beraberlik olsun diye dua edip girdim ve delikli taştan çıktım. Delikli taştan dürüst olan, kul hakkına girmeyen iyi insanlar rahatlıkla geçiyor." dedi.

Salih Başer de etkinliklere katılmak için Kahramanmaraş'tan ailesiyle ilçeye geldiğini anlatarak, "Hacıbektaş'ta her yıl ağustos ayındaki etkinliklere katılıyorum. Her yıl geliyorum ama delikli taşı ziyaret etmemiştim. Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Taptuk Emre bir arada Türk-İslam davasına büyük hizmetler etmiş insanlardır. Osmanlı döneminden beri İslamiyet'i insanlığa yayan kişilerdir. Burada ziyaretlerde buluyoruz." diye konuştu.

Kırşehir'den ilçeye gelen Sinan Uluç da ailesiyle hafta sonuna kadar ilçedeki kutsal mekanları gezeceklerini belirterek, "Kızım ve eşimle gelip dualarımızı ettik. Delikli taştan kalbi temiz insanlar geçebilir. Kötü insanları geçemez, buranın önemi budur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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