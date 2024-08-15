Hacı Bektaş Veli'nin Mirası: Hoşgörü ve Bilgelik - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hacı Bektaş Veli'nin Mirası: Hoşgörü ve Bilgelik

Hacı Bektaş Veli\'nin Mirası: Hoşgörü ve Bilgelik

Hacı Bektaş Veli'nin insanlığa miras bıraktığı düşünce ve öğretileri hala güncelliğini koruyor. Hoşgörü, adalet, sevgi ve barışın sembolü olan Hacı Bektaş Veli'nin yaşamı ve eserleri hakkında bilgiler.

15.08.2024 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnsanı merkezine alan felsefesi, dünyada adalet, dürüstlük, sevgi ve barışın tesisine yönelik düşünce ve öğretileri yüzyıllardır gönüllerde yer tutan Hacı Bektaş Veli, hoşgörü ve bilgeliğin sembolü olmaya devam ediyor.

Yetiştiği Horasan'dan 13. yüzyılda ayrılarak geldiği Anadolu'nun toplumsal ve kültürel yapısını derinden etkileyen hünkar Hacı Bektaş Veli, insanlığa miras bıraktığı sözleri ve eserleri ile önemli bir figür olmayı sürdürüyor.

Anadolu'nun Türkleşmesi ve Anadolu topraklarında İslamiyet'in yaygın inanç biçimi olmasına zemin sunan erenlerden Hacı Bektaş Veli'nin izleri, aradan geçen 7 asra rağmen tazeliğini koruyor.

Horasan'ın Nişabur şehrinde dünyaya gelen, Türkistan pirlerinden Lokman Parende'den ilk eğitimini alıp Hoca Ahmed Yesevi'nin izini takip eden Hacı Bektaş Veli, kendine bağlı "Bektaşlu" adını taşıyan oymakla göç ettiği günümüzdeki adı Hacıbektaş olan Sulucakarahöyük'te, bilim ve öğreti merkezi kurdu.

Mevlana, Hacı Bayram Veli gibi diğer Horasan erenleri ile sorumluluğunu yüklendiği manevi emaneti Türklere ebedi yurt olan Anadolu topraklarına taşıyan Hacı Bektaş Veli, kurduğu bu külliyede insanın özüne öncelik veren düşünce ve öğretilerini Anadolu'dan Balkanlar'a kuşaktan kuşağa aktarılacak nitelikte miras bıraktı.

Selçuklu döneminde, farklı dine mensup insanların barış ve birlik içinde yaşamalarını sağlayan Hacı Bektaş Veli'nin birçok alim yetiştirdiği külliye, 1964 yılından beri müze olarak faaliyet sürdürüyor.

Hakkındaki bilgilerin, Elvan Çelebi ve Ahmet Eflaki'nin eserleri ile hünkarın kendisine ait Velayetname'sine dayanan Alevi-Bektaşilerin piri Hacı Bektaş Veli'nin, birçok kaynakta 1209 tarihinde dünyaya geldiği, 1271 yılında Hakk'a yürüdüğü bilgisi yer alıyor.

Sözleri topluma rehber oluyor

Nesilden nesle aktarılarak günümüze ulaşan ve yüzyıllardır olduğu gibi bugün de toplum hayatına ışık tutan Hacı Bektaş Veli, "Sen seni bilirsen yüzün Hüda'dır, sen seni bilmezsen Hakk senden cüdadır (uzaktır)", "Bir olalım, iri olalım, diri olalım.", "Eline, diline, beline sahip ol.", "İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.", "Nebiler, veliler insanlığa Allah'ın bir hediyesidir", "Kendine ağır geleni başkasına yapma", "Oturduğun yeri pak et, kazandığın lokmayı hak et" sözleriyle rehberlik yapmaya devam ediyor.

Hacı Bektaş Veli, eserlerini insanlığa miras bıraktı

İnsanın ruhuna ve kalbine öğretilerini nakşeden Hacı Bektaş Veli, geride çeşitli yazılı eserler de bıraktı.

"Besmele Şerhi", "Fatiha Suresi Tefsiri", "Makala", "Kitabü'l-Feva'id", "Hacı Bektaş'ın Nasihatleri", "Makalat-ı Gaybiyye" ve "Kelimat-ı Ayniyye" başlıca eserlerdir.

NEVÜ'de Alevi-Bektaşilik alanında uzmanlar yetiştiriliyor

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde vefat ettikten sonra buradaki türbesine defnedilen Hacı Bektaş Veli'nin isminin, yaşamını sürdüğü bölgede kalıcı hale getirilmesi amacıyla 7 Ekim 2013 tarihinde Nevşehir Üniversitesinin adı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) olarak değiştirildi.

NEVÜ bünyesinde, 2014'te kurulan Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü'de, Alevi-Bektaşi inancının tarihsel, düşünsel ve inançsal profilini bilimsel açıdan ortaya koymak, sözlü ve yazılı kaynakların sağlıklı biçimde envanterinin yapılarak arşivlenmesini ve gelecek kuşaklara aktarımını sağlamak amacıyla çalışma yürütülüyor.

Enstitünün Müdür Yardımcısı, Doktor Öğretim Üyesi Erdem Akın, AA muhabirine, eğitim, öğretimin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri ile öğrencilerin bu alanda kuşaklar arası aktarımın sağlam temellere oturmasını sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Enstitünün Alevi ve Bektaşilik konusunda araştırma literatürüne de katkı sunduğunu ifade eden Akın, şunları söyledi:

"Hünkar'ın kutlu adını taşıyan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Hacı Bektaş Veli'nin kültürel mirasının zenginliğini araştırarak halka ulaştırmayı misyon edinmiştir.

Türkiye'nin ilk Alevilik-Bektaşilik araştırmaları enstitü, kültürel miras misyonu ve vizyonu çerçevesinde Alevi-Bektaşi Kültürü ve Alevi-Bektaşi İlmi Kaynakları Ana Bilim Dalı, yüksek lisans ve doktora seviyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerimize devam etmekte ve Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları alanına uzman yetiştirmekteyiz. Alevi-Bektaşilik alanında nitelikli insan kaynağını yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca geçen yıl yayın hayatına başlayan uluslararası indekslerde taranan SÜREK Alevilik-Bektaşilik ve Kültür Araştırmaları Dergimizle nitelikli bilimsel yayınları okuyucularımızla buluşturmaktayız."

Kaynak: AA

Hacı Bektaş Veli, Hacı Bektaş, Miras, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hacı Bektaş Veli'nin Mirası: Hoşgörü ve Bilgelik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:27 Türkiye’de maymun çiçeği vakası var mı Bakanlık’tan ilk açıklama geldi Türkiye'de maymun çiçeği vakası var mı? Bakanlık'tan ilk açıklama geldi
13:08 İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti
12:16 Makam arasıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral, Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi Makam arasıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi
12:05 Tunç Soyer, CHP’ye genel başkan olmak istediği iddialarını doğruladı Tunç Soyer, CHP'ye genel başkan olmak istediği iddialarını doğruladı
11:25 Taksi şoförü ile hostes birbirine girdi İkili arasındaki kavga anbean kamerada Taksi şoförü ile hostes birbirine girdi! İkili arasındaki kavga anbean kamerada
22:44 Sokak ortasında eşini defalarca bıçaklayarak katletti, cani kocayı linçten polis kurtardı Sokak ortasında eşini defalarca bıçaklayarak katletti, cani kocayı linçten polis kurtardı
22:34 Bomba gibi patlayan klima huzurevini savaş alanına çevirdi Bomba gibi patlayan klima huzurevini savaş alanına çevirdi
22:15 Turizm firmasının aynı anda hem otobüsü hem de teknesi yandı Turizm firmasının aynı anda hem otobüsü hem de teknesi yandı
21:27 Kavga büyüyor Kılıçdaroğlu, ünlü gazeteci için açtı ağzını yumdu gözünü Kavga büyüyor! Kılıçdaroğlu, ünlü gazeteci için açtı ağzını yumdu gözünü
21:16 DSÖ, “Uluslararası acil durum“ ilan etti Korkutucu hastalığa Sağlık Bakanı’ndan açıklama DSÖ, "Uluslararası acil durum" ilan etti! Korkutucu hastalığa Sağlık Bakanı'ndan açıklama
20:55 Erdoğan’dan Guterres’e yanıt: BM Güvenlik Konseyi’nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir Erdoğan'dan Guterres'e yanıt: BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir
20:16 Malatya’da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı Malatya'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
20:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 14:11:43. #1.11#
SON DAKİKA: Hacı Bektaş Veli'nin Mirası: Hoşgörü ve Bilgelik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement