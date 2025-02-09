Hacıbaba Pastanelerine 30 Milyon Dolar Yatırım

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Hacıbaba pastaneleri Türkiye geneli 5 yılda 30 milyon dolar yatırım yaptı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 1984 yılında kurulan Hacıbaba pastaneleri, son 5 yılda Türkiye geneli 30 milyon dolar yatırım yaparak bir yandan da istihdama katkı sağladı.

Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, 2009 yılından sonra yatırımlara hız verdiklerini, 28 şube ile Türkiye'de hizmet verdiklerini söyledi. Son 5 yılda 30 milyon dolar yatırım yaptıklarını ifade eden Elaldı, işlerinin yatırım ve işlerinde öncü olmak olduğunu kaydetti.

En iyisini en ucuza götürdükleri sistemi halen devam etmekte olduklarını dile getiren Elaldı, "Avrupa maceramız olacak. Türkiye'nin her yerine açılma planlarımız var. Bugün itibari ile tekrar söylüyorum son 5 yıla sığdırdığımız 30 milyon dolara yakın bir yatırımı Türkiye'de gıda sektöründe bu yatırımı yapan ikinci bir firma yoktur diye düşünüyorum. 'Cumhurbaşkanımız, az satıp çok kazanmak değil, ticaretin mantığı.' Bizde ona kulak vererekten en iyisini, en ucuza çok çalışıp, çok satıp az kar ile sürekli kazanç sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Otizmli hastalar konusunda hassas olan ve Diyarbakır'da otizm okulu açan Elaldı, "Benimde bir torunum var. Onun eğitimi bölgede olmadığı için bu bölgeye biz o eğitimi getirdik. Şu anda 80 civarı otizmli çocuk eğitimini veriyoruz. Bunun yanı sıra konuşamayan, duyamayan yada kendini ifade edemeyen vatandaşlarımıza yöneldik. O yüzde şirketimizde şu anda toplamda 60'a yakın özel vatandaşlarımızı istihdam ediyoruz" diye konuştu.

Soğuk lotuslu baklava Ar-Ge'sinin de sonuçlandığını belirten Elaldı, "İnanıyorum ki oda en az bizim çıkardığımız ve Türkiye'ye hediye ettiğimiz soğuk baklava kadar revaçta olacaktır. Önümüzdeki günlerde onun tanıtımına da gireceğiz" ifadelerini kullandı.