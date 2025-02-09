Hacıbaba Pastanelerine 30 Milyon Dolar Yatırım - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hacıbaba Pastanelerine 30 Milyon Dolar Yatırım

Geniş Video İzle

Hacıbaba pastaneleri, son 5 yılda Türkiye genelinde 30 milyon dolar yatırım yaparak istihdama katkıda bulundu.

09.02.2025 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hacıbaba pastaneleri Türkiye geneli 5 yılda 30 milyon dolar yatırım yaptı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 1984 yılında kurulan Hacıbaba pastaneleri, son 5 yılda Türkiye geneli 30 milyon dolar yatırım yaparak bir yandan da istihdama katkı sağladı.

Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, 2009 yılından sonra yatırımlara hız verdiklerini, 28 şube ile Türkiye'de hizmet verdiklerini söyledi. Son 5 yılda 30 milyon dolar yatırım yaptıklarını ifade eden Elaldı, işlerinin yatırım ve işlerinde öncü olmak olduğunu kaydetti.

En iyisini en ucuza götürdükleri sistemi halen devam etmekte olduklarını dile getiren Elaldı, "Avrupa maceramız olacak. Türkiye'nin her yerine açılma planlarımız var. Bugün itibari ile tekrar söylüyorum son 5 yıla sığdırdığımız 30 milyon dolara yakın bir yatırımı Türkiye'de gıda sektöründe bu yatırımı yapan ikinci bir firma yoktur diye düşünüyorum. 'Cumhurbaşkanımız, az satıp çok kazanmak değil, ticaretin mantığı.' Bizde ona kulak vererekten en iyisini, en ucuza çok çalışıp, çok satıp az kar ile sürekli kazanç sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Otizmli hastalar konusunda hassas olan ve Diyarbakır'da otizm okulu açan Elaldı, "Benimde bir torunum var. Onun eğitimi bölgede olmadığı için bu bölgeye biz o eğitimi getirdik. Şu anda 80 civarı otizmli çocuk eğitimini veriyoruz. Bunun yanı sıra konuşamayan, duyamayan yada kendini ifade edemeyen vatandaşlarımıza yöneldik. O yüzde şirketimizde şu anda toplamda 60'a yakın özel vatandaşlarımızı istihdam ediyoruz" diye konuştu.

Soğuk lotuslu baklava Ar-Ge'sinin de sonuçlandığını belirten Elaldı, "İnanıyorum ki oda en az bizim çıkardığımız ve Türkiye'ye hediye ettiğimiz soğuk baklava kadar revaçta olacaktır. Önümüzdeki günlerde onun tanıtımına da gireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Çocuk, Otizm, Otizm, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hacıbaba Pastanelerine 30 Milyon Dolar Yatırım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:38 Öcalan’dan terör örgütüne mektup: PKK’yı ben kurdum, ben dağıtıyorum Öcalan'dan terör örgütüne mektup: PKK'yı ben kurdum, ben dağıtıyorum
12:22 Afyonkarahisar’da tartışma yaratacak Burger King açılışı Afyonkarahisar'da tartışma yaratacak Burger King açılışı
11:54 Keita Balde’den ses getirecek Wanda Nara itirafı Görüntü ortaya çıktı Keita Balde'den ses getirecek Wanda Nara itirafı! Görüntü ortaya çıktı
11:21 İstanbul ve İzmir’de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi İstanbul ve İzmir'de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi
10:23 Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine’ye geri dönecek Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine'ye geri dönecek
10:09 ABD doların gücünü artırmak için kriptoya yöneldi ABD doların gücünü artırmak için kriptoya yöneldi
10:08 Ferdi Tayfur mirasında hangi kuruma ne bıraktı Detaylar ortaya çıktı Ferdi Tayfur mirasında hangi kuruma ne bıraktı? Detaylar ortaya çıktı
10:08 İzmir’de masaj salonlarına fuhuş baskını 15 kadın kurtarıldı İzmir'de masaj salonlarına fuhuş baskını! 15 kadın kurtarıldı
10:00 Arka Sokaklar’ın Rıza Babası Zafer Ergin gençlik sırrını açıkladı: Haftaya sünnetim var Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin gençlik sırrını açıkladı: Haftaya sünnetim var
09:59 Mezarını kendi kazdı, geceleri gelip içinde yatıyor Gassalını vasiyet etti Mezarını kendi kazdı, geceleri gelip içinde yatıyor! Gassalını vasiyet etti
09:46 Karayılan’dan Öcalan’ın olası ’silah bırakma’ çağrısına yanıt Karayılan'dan Öcalan'ın olası 'silah bırakma' çağrısına yanıt
09:38 Hadise’nin dizisi yere çakıldı ’Esas Oğlan’ dijitalin en kötü dizisi oldu Hadise'nin dizisi yere çakıldı! 'Esas Oğlan' dijitalin en kötü dizisi oldu
09:34 Yatırım devinden şaşırtan Solana yıl sonu tahmini Yatırım devinden şaşırtan Solana yıl sonu tahmini
09:22 Allan Saint-Maximin’den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim
09:08 Gri kategoride aranan iki terörist Edirne’de yakalandı Gri kategoride aranan iki terörist Edirne'de yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2025 13:25:26. #1.13#
SON DAKİKA: Hacıbaba Pastanelerine 30 Milyon Dolar Yatırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.