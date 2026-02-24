Hacılar Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine İftar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hacılar Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine İftar

Hacılar Belediyesi\'nden İhtiyaç Sahiplerine İftar
24.02.2026 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hacılar Belediyesi, ramazan ayında her gün 200 ihtiyaç sahibine iftarlık ulaştırıyor.

Hacılar Belediyesi, ramazan ayında ihtiyaç sahibi 200 vatandaşa her gün iftarlık ulaştırıyor.

Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yazılı açıklamasında, ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ayı olduğunu vurguladı.

Belediye olarak sosyal destek faaliyetlerini planlı ve sistemli bir şekilde yürüttüklerini anlatan Özdoğan, şunları kaydetti:

"İki ayrı araçla 12 mahallemizde büyüklerimize ulaşıyoruz. Ramazan ayında her gün 200 vatandaşımıza iftarlık ikramında bulunuyoruz. 200 haneye düzenli destek sağlıyoruz. Yemekleri ihtiyaç sahiplerimize ve desteklenmesi gereken büyüklerimize ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim birliğimizi daim eylesin. Huzur ve sağlık içinde bayrama ulaşmayı nasip etsin."

Özdoğan, ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, belediyenin imkanları ve hayırseverlerin katkılarıyla yürütülen desteklerin, toplumsal birlik ve beraberliği pekiştirdiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Bilal Özdoğan, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hacılar Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine İftar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı
ABD’nin dev uçak gemisi Türkiye’nin yanı başında ABD'nin dev uçak gemisi Türkiye'nin yanı başında
Maliki’den Trump’a rest: Adaylıktan çekilmeyeceğim Maliki'den Trump'a rest: Adaylıktan çekilmeyeceğim
Kan donduran olay Kardeşlerin kavgasında ölüm haberi geldi Kan donduran olay! Kardeşlerin kavgasında ölüm haberi geldi
Samsunspor’dan gönderilen Thomas Reis’i Bundesliga şampiyonu istiyor Samsunspor'dan gönderilen Thomas Reis'i Bundesliga şampiyonu istiyor
Erdoğan’dan Kabine sonrası dikkat çeken mesaj: Üniversiteler kimsenin kurtarılmış bölgesi değildir Erdoğan'dan Kabine sonrası dikkat çeken mesaj: Üniversiteler kimsenin kurtarılmış bölgesi değildir

14:47
Usta oyuncu Ali Tutal’a büyük vefasızlık
Usta oyuncu Ali Tutal'a büyük vefasızlık
14:35
Fenerbahçe’de 4 futbolcudan kötü haber Sakatlık durumları belli oldu
Fenerbahçe'de 4 futbolcudan kötü haber! Sakatlık durumları belli oldu
14:13
2 ülke anlaştı Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
13:52
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı üzecek
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek
13:13
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı Hem de sonunu getiren isimle
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle
13:09
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 15:15:38. #7.13#
SON DAKİKA: Hacılar Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine İftar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.