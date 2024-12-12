Hacılar'da 50 Yeni Oyun Parkı

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Kayseri'nin Hacılar ilçesinde çocuklar için yeni oyun parkları inşa edilecek.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, çocukların sağlıklı, güvenli ve eğlenceli ortamlarda vakit geçirebilmeleri için yeni bir projeyi hayata geçireceklerini bildirdi.

Proje kapsamında 50 yeni mini çocuk oyun parkı kuracaklarını belirten Özdoğan, şunları kaydetti:

"Çocukların hem eğlenirken öğrenebileceği hem de fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunacak güvenli oyun alanları oluşturmayı amaçlıyoruz. Her bir oyun parkını çocuklarımızın yaş gruplarına uygun olarak tasarlıyoruz. Bu alanlarda, renkli ve etkileşimli oyun elemanlarıyla çocuklarımızın hayal güçlerini geliştirmeyi ve eğlenceli bir şekilde öğrenmelerini sağlamayı hedefliyoruz."