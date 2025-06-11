Hafıza Anadolu: Dijital Sanat Festivali'nde - Son Dakika
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Hafıza Anadolu: Dijital Sanat Festivali'nde

Hafıza Anadolu: Dijital Sanat Festivali\'nde
11.06.2025 15:46
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IDAF'da Anadolu Ajansı'nın 11 milyon görseliyle oluşturulan 'Hafıza Anadolu' eseri sergilenecek.

Bu yıl beşincisi düzenlenen İstanbul Dijital Sanat Festivali'nde (IDAF) Anadolu Ajansı'nın (AA) arşivindeki görsel materyallerden üretilen "Hafıza Anadolu" adlı yapay zeka sanat eseri sanatseverlerle buluşuyor.

AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen festival, 4 gün boyunca Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilecek.

Festivalde Samed Karagöz'ün küratörlüğünde, AA'nın görsel arşivinden milyonlarca fotoğraf kullanılarak üretilen "Hafıza Anadolu" adlı yapay zeka sanat eseri de yer alacak.

Ouchhh Studio sanat yönetmeni ve yeni medya sanatçısı Ferdi Alıcı, eserin ortaya çıkış hikayesini AA muhabirine anlattı.

"Eser 11 milyon görsel üzerine kurulu"

Alıcı, festivale davet edilmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Anadolu Ajansı'yla çalışmak, Türkiye'nin hafızasıyla bir eser yapmak hayallerimizden biriydi. Bu davet üzerine çok heyecanlandık, görüşmelere başladık. Eserin nasıl üretileceğini çok şeffaf bir şekilde anlattık. Önce 200 bin görsel üzerinden bir demo gerçekleştirdik. Eser 11 milyon görsel üzerine kurulu. Bu 11 milyon görselle tüm Türkiye tarihinin hafızasını bir esere dönüştürme fikri en heyecanlandığımız şeylerden biriydi." dedi.

Tek motivasyonlarının bir eser üretmek olmadığına dikkati çeken Alıcı, yapay zekayı kullanarak bir dil modeli geliştirmek ve bunu yaşayan bir eser haline çevirmek hayaliyle yola çıktıklarını söyledi.

Alıcı, "Hafıza Anadolu" adlı eserin hem veri yolculuğunu hem de bu yolculuğun çıktısını sergilediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Eğer veri bilimiyle ilgilenen bilgisayar mühendisliğine vakıfsanız tüm bu süreci ve algoritmaları şeffaf bir şekilde aslında verinin yolculuğunda paylaşıyoruz. Bu verinin yolculuğunda çok katmanlı bir yapıyı görüyorsunuz. İçerisinde hem ham kullanılan verileri hem de çeşitli yapay zeka algoritmalarını görebiliyorsunuz. Bunların içinde açık kaynaklılar da var bizim hazırladığımız yapay zeka algoritmaları da var. Bu 11 milyon görsel arasında kaybolmamak adına çeşitli yapay zeka sınıflandırma kodlamalarıyla tüm veri setini konular ve renk uzaylarıyla farklı bir sınıflandırma kümeleri oluşturduk. Yeni bir veri uzayı yarattık. Bu yeni yaratılan veri uzaylarının arasında bir araştırma yapabiliyorsunuz. Veri uzayından çıkan yeni çıktılar eşzamanlı olarak boyamalara dönüşüyor. Burada tabii de anamorfik bir render alınıyor. Bu da şu anlama geliyor. Bu veri heykellerini üç boyutlu fiziksel bir obje gibi deneyimleyebiliyorsunuz."

"Bütün bu topraklar verisiyle birlikte organik bir canlı"

İzleyicinin hafızanın içine dalış yapabildiklerini ve bu yolculuğu soyut bir sanat diliyle deneyimleyebileceklerini aktaran Ferdi Alıcı, "Son 15 seneden beri 100'den fazla veri çeşidiyle çalışma imkanı bulduk. Petra ve Büyük Mısır Müzesi'nde yaptığımız projelerde olduğu gibi, bazen veriyi toprak altından elde ettik. NASA ve SpaceX adına Singapur Bilim Sanat Müzesi'nde yaptığımız proje için uzaydan elde ettik. İnsan vücudundan 37,2 trilyon insan hücresini kullanarak yaptığımız eserde olduğu gibi büyük veri ile çalışmayı çok seviyoruz. Ama kendi tarihimiz, bambaşka bir yere sahip tabii ki. 11 milyon görsel ve her gün yaklaşık 3-4 bin görsel ekleniyor. Bu 11 milyon görsel içerisindeki hatıranın ete kemiğe bürünüp şiirsel bir heykele dönüşmesi en büyük hayallerimizden bir tanesiydi." değerlendirmesinde bulundu.

Alıcı, "Hafıza Anadolu" eserinin birkaç fazdan oluştuğuna işaret ederek, festivalde sergilenenin ilk faz olduğunu dile getirdi. Alıcı, diğer fazlara ilişkin ise şu bilgileri verdi:

"İlk fazı şu ana kadar mevcut olan hafızadan yaratılan hali. İkinci fazda ise bunun eş zamanlı olarak eserin içerisine veri eklendikçe değişen yaşayan bir heykele dönüşme fazı. Seyircilerimiz muhtemelen Ankara'da yapacağımız sergide ikinci kısmını görecekler. Bu da inanılmaz bir hayal. Çünkü aslında baktığınızda bütün bu topraklar verisiyle birlikte organik bir canlı ve veriyle birlikte sürekli evriliyor, değişiyor, başkalaşıyor. Bu anlamda eserin de veriyle bağlantı kurarak eşzamanlı olarak sürekli yaşayan bir varlığa dönüşmesi kaçınılmaz."

Ouchhh Stüdyo hakkında

İstanbul'da 2011'de kurulan Ouchhh Stüdyo'nun Los Angeles, Viyana, Barselona, ?? Paris, Londra ve Berlin'de ortaklıkları bulunuyor.

Ouchhh ekibi kendilerini etkileşimli yeni medya platformları, veri resimleri, yapay zeka, veriye dayalı heykeller, kinetik kamusal sanatlar, sürükleyici deneyimler, yön sunma, sanat yönetmenliği ve A/V mimari cephe performansları üretmeye odaklanan çok disiplinli bir yaratıcı merkez olarak tanımlıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hafıza Anadolu: Dijital Sanat Festivali'nde - Son Dakika

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