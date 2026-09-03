Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağış beklenmiyor - Son Dakika
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Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağış beklenmiyor

Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağış beklenmiyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu yurdun büyük kesiminin yağışsız ve az bulutlu olacağını söyledi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de az bulutlu havanın hakim olması beklenirken, bazı bölgelerde ise kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışlar geçişleri öngörülüyor.

Yurdun büyük kesiminde hafta sonunun yağışsız ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, hafta sonu beklenen hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yarın yurdun Balkanlar üzerinden gelen yeni bir serin ve yağışlı sistemin etkisi altına gireceğini bildiren Çelik, sistemin kuvvetli olmadığını, kuzey ve iç bölgelerde yerel gök gürültülü sağanaklardan sonra etkisini kaybedeceğini söyledi.

Trakya'nın batısında yarın sağanakların görüleceğine dikkati çeken Çelik, "Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege ve Göller Yöresi'nde de yine özellikle öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak geçişleri var. Bu yağışlar yerel olmak üzere yine etkili olabilir. Buna karşı dikkatli olmak gerekiyor." dedi.

Çelik, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde ise yarın gök gürültülü yağış beklendiğini ifade etti.

Cumartesi günü İç Ege ve Göller Yöresi'nde kısa süreli yağış geçişlerinin olacağını kaydeden Çelik, "Hem cumartesi hem de pazar günü Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak bekliyoruz. Onun dışında ülkenin büyük kesimi, hafta sonu yağışsız ve az bulutlu hava yaşayacak." diye konuştu.

Üç büyükşehirde hava durumu

Yarın İstanbul'da parçalı bulutlu havanın beklendiğini dile getiren Çelik, havanın hafta sonu boyunca az bulutlu ve açık olacağını söyledi.

Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinde yarın kısa süreli gök gürültülü sağanakların görüleceğini belirten Çelik, "Merkezinde cuma günü için hava parçalı bulutlu olacak. Hafta sonunda ise Ankara il genelinde az bulutlu bir hava bekliyoruz." ifadesini kullandı.

İzmir'de ise 3 gün boyunca havanın az bulutlu olacağını bildiren Çelik, İstanbul'da en yüksek sıcaklıkların 29 ila 30, Ankara'da 30 ila 32, İzmir'de ise 34 ila 35 derece civarında seyredeceğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağış beklenmiyor - Son Dakika

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