Haham Maya, 27 Ekim seçimleri öncesi Şas dışına oy verenlere öbür dünya uyarısı yaptı - Son Dakika
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Haham Maya, 27 Ekim seçimleri öncesi Şas dışına oy verenlere öbür dünya uyarısı yaptı

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Şas Partisinin dini liderlerinden haham Moşe Maya, 27 Ekim seçimleri öncesi Likud veya başka partiye oy verenlerin öbür dünyada yeri olmadığını söyledi. Yedioth Ahronoth'a göre Maya, bu açıklamayla Ultra-Ortodoks seçmenlerin rakip partilere kaymasını önlemeye çalışıyor.

İsrail'de Ultra-Ortodoks haham Moşe Maya, Şas Partisi dışındaki partilere oy veren seçmenlerin "öteki dünyada yeri olmayacağını" savundu.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Şas Partisinin dini liderlerinden haham Maya, İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak genel seçimlere sayılı günler kala seçmenlere uyarıda bulundu.

Haham Maya, " Likud'a veya başka bir partiye oy veren kimsenin öbür dünyada bir yeri yoktur." ifadesini kullandı.

Haberde, Şas Partisinin dini konseyinin en yaşlı üyesi olan Maya'nın söz konusu açıklamayla Ultra-Ortodoks seçmenlerin rakip siyasi partilere kaymasını önlemeye çalıştığına dikkat çekildi.

Kamuoyu yoklamaları, 27 Ekim'deki seçimlerde Aryeh Deri liderliğindeki Ultra-Ortodoks Şas Partisi'nin 8 sandalyeye ulaşmasını öngörüyor.

Yaklaşık 10 milyon nüfuslu İsrail'de, Ultra-Ortodokslar nüfusun yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturuyor.

Şas Partisi, Ultra-Ortodoks Yahudilerin (Haredilerin) askerlikten muafiyetini sağlayacak yasa üzerinde yaşanan görüş ayrılığı nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetten çekilmişti.

Kaynak: AA
Yedioth AhronothPolitikaİsrailGüncelLikudDünyaSon Dakika

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