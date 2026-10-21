Hahamlar örgütü, Lander'ın Batı Şeria'da 80 kişiyle gözaltına alındığını duyurdu

İsrailli bir insan hakları örgütü, ABD'li Demokrat Kongre adayı Brad Lander'ın Filistinli çiftçilere eşlik eden onlarca aktivistle birlikte işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçleri tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

"İnsan Hakları için Hahamlar" örgütü, Lander'ın, 80 örgüt üyesi ve ABD'li aktivistle birlikte Beytüllahim yakınlarındaki bir köyde gözaltına alındığını aktardı.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail güçleri tarafından gözaltına alındığı sırada Haaretz'e konuşan Lander, "İşgal, uluslararası hukuka göre bir suçtur. Zeytin hasadı yapmak ise bildiğim hiçbir yasaya göre suç değildir." dedi.

Haberde, grubun, Filistinli çiftçilerin Ekim 2023'ten bu yana erişemedikleri arazilerine ulaşmalarına yardımcı olduğu kaydedildi.