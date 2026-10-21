Hainan\'ın merkezi Haikou\'da Çin Markaları İhracat Fuarı başladı, üç gün sürecek

Hainan'ın merkezi Haikou'da Çin Markaları İhracat Fuarı başladı, üç gün sürecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin Markaları İhracat Fuarı, salı günü ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da başladı. Üç gün sürecek fuarda ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen ürünler sergileniyor.
HAİKOU, 21 Ekim (Xinhua) -- Çin Markaları İhracat Fuarı, salı günü ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da başladı.
Üç gün sürecek fuarda ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen ürünler sergileniyor.
Kaynak: Xinhua
Sizin düşünceleriniz neler ?