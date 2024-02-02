Haiti\'de Çete Şiddeti: 2023\'ün Son Çeyreğinde 2.300\'den Fazla Kişi Öldürüldü

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SAN Birleşmiş Milletler (BM) raporuna göre, Haiti'de geçen yılın son çeyreğinde artan çete şiddeti nedeniyle 2 bin 300'den fazla kişi öldürüldü, yaralandı veya kaçırıldı.

BM Haiti Entegre Ofisi tarafından hazırlanan raporda, 2023'ün son 3 ayında Haiti'de 2 bin 300'den fazla kişinin öldürüldüğü, yaralandığı veya kaçırıldığı, rakamın bir önceki çeyreğe göre yüzde 10 arttığı belirtildi.

Raporda, "Çatışmaların, ölümlerin yanı sıra insani bedeli feci oldu, 1000'den fazla insan evlerini terk etmek ve yakın bölgelere sığınmak zorunda kaldı." ifadesi kullanıldı.

Yetkililer, aynı dönemde en az 262 çete üyesinin öldüğünü ancak "kontrolleri altında yaşayan yoksul nüfus arasında kolayca adam toplayabildikleri" için kayıpların çok az hissedildiğini bildirdi.

Rapor, ayrıca Ekim- Aralık 2023'te yaklaşık 700 kişinin kaçırıldığını ve sayının bir önceki çeyreğe kıyasla yaklaşık yüzde 20 arttığını ortaya koydu.

UNICEF'e göre çete şiddeti nedeniyle Haiti'de 170 bini çocuk olmak üzere 310 binden fazla kişi evsiz kaldı. Geçen yıl Haiti genelinde 8 bin 400'den fazla kişi öldürüldü, yaralandı ya da kaçırıldı.