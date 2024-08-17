Haiti'deki Cezaevi Firarında 11 Mahkum Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Haiti'deki Cezaevi Firarında 11 Mahkum Hayatını Kaybetti

Haiti\'deki Cezaevi Firarında 11 Mahkum Hayatını Kaybetti

Haiti'nin batısındaki Saint-Marc bölgesindeki cezaevinden firar sırasında çıkan çatışmada 11 mahkumun yaşamını yitirdiği bildirildi. Firar eden mahkum sayısı henüz bilinmiyor.

17.08.2024 13:47
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Haiti'nin batısındaki Saint-Marc bölgesindeki cezaevinden firar sırasında çıkan çatışmada 11 mahkumun yaşamanı yitirdiği bildirildi.

Haiti Ulusal Polisi Sözcüsü Michel Ange Louis Jeune, Saint-Marc'da 540 kişinin kaldığı bir cezaevinde mahkumların firar ettiği esnada çatışma çıktığını duyurdu.

Jeune, olayda 11 mahkumun öldüğünü bir mahkumun ise yakalandığını kaydetti.

Sosyal medyadaki görüntülerde ise cezaevinde alev ve dumanların yükseldiği görülürken yetkililer, kaçan mahkum sayısının henüz bilinmediğini belirtti.

Haiti'deki cezaevlerinde yaklaşık 7 bin 500 mahkum bulunurken, bu firar eylemi bu yıl gerçekleşen üçüncü girişim oldu.

Le Nouvelliste gazetesi ise konuya ilişkin haberinde firar girişiminin cezaevindeki görevli gardiyanların greve gittiği sırada meydana geldiğini iddia etti.

Haiti'deki şiddet olayları

Haiti'deki toplumsal huzursuzluk, Temmuz 2021'deki Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı, aynı yıl ağustosta 2 bin 200'den fazla kişinin ölümüne ve on binlerce evin yıkılmasına neden olan 7,2 büyüklüğündeki deprem, enflasyon, kolera vakaları, kaçırma olayları ve şiddetin artmasıyla son yıllarda önemli ölçüde derinleşti.

Ülkede silahlı grupların çatışmaları nedeniyle Nisan 2022'den bu yana yüzlerce kişi yaşamını yitirdi.

Enflasyonun son yılların en yüksek seviyesine ulaştığı ülkede, nüfusun yüzde 40'ı gıda yardımlarına bağımlıyken kronik hale gelen çete çatışmaları da yüzlerce kişinin ölümüne ve binlercesinin yerinden edilmesine yol açtı.

Birleşmiş Milletler raporunda, başkent Port-au-Prince'teki güvenlik sorunlarının savaştaki bir ülkenin seviyesine ulaştığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

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