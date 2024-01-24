HAK-İŞ Başkan Arslan: Vergi dilimini bir süre yüzde 10 ile sınırlandıralım

HAK İşçi Sendikaları (HAK-İŞ) Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Çalışanların vergi dilimi konusunda, kriz döneminde kiralara getirdiğiniz bir sınırı burada da getirelim. Bütün çalışanların vergi dilimini bir süre yüzde 10 ile sınırlandıralım. Bu süre içerisinde de makul bir vergi düzeni, vergi sistemi getirelim" dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet-İş Sendikası'nın kuruluşunun 46'ncı yılı kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Arslan, işçi ve Bağ-Kur emeklileri için yapılan düzenlemeyi olumlu bulduklarını belirterek "Emeklilerimiz daha fazlasını hak ediyor. Ama yine de yüzde 5 ile sınırlanan refah payının yüzde 10'a çıkarılması bizi gerçekten bizi mutlu etti" dedi.

Arslan, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması talebinin tam tersini gördüklerini söyleyerek, "Özellikle ücretlilerin vergi sistemiyle nasıl mağdur edildiğini ifade ediyoruz. Pek çok serbest meslek mensubundan, asgari ücretlinin veya normal ücretlilerin daha fazla vergi verdiğini biliyorum. Devletimiz vergi alıyor; ama yakalanmayanlar vergi cennetinde yaşıyor. İnanılmaz kaynaklar, inanılmaz servetler edinenler inanın bizim kadar vergi vermiyor. Kriz döneminde kiralara getirdiğiniz bir sınırı burada da getirelim. Bütün çalışanların vergi dilimini bir süre yüzde 10 ile sınırlandıralım. Bu süre içerisinde de makul bir vergi düzeni, vergi sistemi getirelim. Yazılı olarak da talepte bulunduk. Bu yüzde 10 meselesini biz yaklaşık bir yıldan fazladır her platformda gündeme getirmeye çalışıyoruz. Tabii bazıları bizim böyle bir hayal peşinde koştuğumuzu söyledi. Gerekçelerini anlattık. Neden bunların yapılması gerektiğinin altını çizdik. Bence haklı bir durumdayız. Türkiye isterse bunu başarır. Bir süre için, bizden vergi alın ama yüzde 10'u geçmesin" ifadelerini kullandı. (DHA)